Spielbericht SVHD - TSV Steinhöring 2:0, 19.10.25

Nach dem überzeugenden 3:0 Derbysieg über den SV Zamdorf wollle der SVHD gegen den starken Aufsteiger TSV Steinhöring nachlegen und sich somit ein Polster zu den abstiegsgefährdeten Plätzen verschaffen. Dementsprechend entschlossen ging die Elf von Trainer Markus Oberndörfer zu Werke, störte die Gäste frühzeitig im Spielaufbau womit man bereits nach knapp 10 Minuten durch einen hervorragend vorgetragenen Spielzug in Führung ging. Benjamin Maierhofer bereitete von links vor und der stets gefährliche Ediz Ofli schloss erfolgreich ab. Kurz darauf kam Marius Keller schön durch, umspielte den Gästekeeper, lediglich ein Steinhöringer Abwehr Bein verhinderte den nächsten Daglfinger Treffer. Danach zwang Ludwig Schwarz infolge einer Benjamin Maierhofer Ecke den Torhüter zu einer Glanztat. So war die Daglfinger Führung nach gut einer halben Stunde hochverdient, ehe langsam der Zugriff etwas abhanden kam, was die Steinhöringer besser in die Partie kommen ließ. Kurz vor dem Seitenwechsel entstanden schließlich die ersten Vorboten dafür, dass auf den SVHD noch ein hartes Stück Arbeit zukommen würde. Keeper Stefan Filbert verhinderte mit einer Superparade gegen einen freistehenden Steinhöringer Angreifer den sicheren Ausgleich. Fast mit dem Pausenpfiff verfehlte ein Gäste Angreifer das Tor knapp.

Im zweiten Spielabschnitt mühten die Gäste folglich wesentlich zielstrebiger, woraus sich etliche Möglichkeiten ergaben. Auf Daglfinger Seite war nun mehr konzentrierte Abwehrleistungen gefragt. Durch enormen Kampfgeist der gesamten Mannschaft gelang es schließlich, den durchaus näherrückenden Gegentreffer zu verhindern. Mit zunehmender Spieldauer wurden auch die Angriffsbemühungen des SVHD wieder flüssiger. So war es knapp 10 Minuten vor dem Spielende der gerade eingewechselte Matheus Magalhaes da Silveira, welcher goldrichtig stand und das erlösende 2:0 machte. Wenngleich am Schluss einige Konter unvollendet blieben, war der wichtige Daglfinger Erfolg gestellt.