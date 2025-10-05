Spielbericht SV Rödingen-Höllen II – SSV Körrenzig

46. Minute: Körrenzig ging kurz nach der Pause mit 0:1 in Führung.

Doch Rödingen-Höllen II reagierte direkt mit Entschlossenheit und Willen. J. Wagner wurde im Strafraum klar gefoult – den fälligen Elfmeter verwandelte er selbst souverän in der 54. Minute zum Ausgleich.

Nur zwei Minuten später war Wagner erneut zur Stelle und erzielte mit einem platzierten Abschluss das 2:1 in der 56. Minute.

Danach kontrollierte Rödingen-Höllen II das Spiel weitgehend. Das Team legte noch einmal zu, zeigte Laufbereitschaft, Leidenschaft und geschlossene mannschaftliche Unterstützung. Die Gäste aus Körrenzig konnten dem Druck kaum noch standhalten.





Fazit

Ein verdienter Heimsieg und erneut eine beeindruckende Teamleistung! Der SV Rödingen-Höllen II hat nicht nur Moral bewiesen, sondern auch spielerisch überzeugt.

Alle blieben konzentriert, unterstützten sich gegenseitig und gaben bis zur letzten Minute alles.

Mit diesem Erfolg bleibt das Team auch nach vier Spielen weiter ungeschlagen – ein starker Start in die Saison, der Lust auf mehr macht!