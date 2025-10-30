Spielbericht: SV Meppen III vs. SV Polle - 3:3-Unentschieden

Die erste Halbzeit begann mit viel Elan seitens der Meppener, die sofort den Druck erhöhten. Doch trotz ihrer offensiven Bemühungen erwiesen sie sich defensiv anfällig und ließen den Gästen viel Raum zur Entfaltung. Der SV Polle nutzte diese Freiräume clever aus: In der 35. Minute profitierte Jonas Dulle von einem Abwehrfehler der Meppener und erzielte das erste Tor des Spiels. Nur wenige Minuten später verwandelte Daniel Wester einen Freistoß direkt und ließ die Polle-Fans jubeln – 0:2 aus Sicht der Hausherren.