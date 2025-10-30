Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielbericht: SV Meppen III vs. SV Polle - 3:3-Unentschieden
Gestern Abend erlebten die Zuschauer in der Hänsch Arena ein spannendes Fußballspiel zwischen der dritten Mannschaft des SV Meppen und dem SV Polle, das mit einem packenden 3:3-Unentschieden endete.
Das Duell in der 1. Kreisklasse Emsland-Mitte bot zahlreichen Wendungen und spannende Szenen, die die mitfiebernden Fans auf ihre Kosten kamen.
Die erste Halbzeit begann mit viel Elan seitens der Meppener, die sofort den Druck erhöhten. Doch trotz ihrer offensiven Bemühungen erwiesen sie sich defensiv anfällig und ließen den Gästen viel Raum zur Entfaltung. Der SV Polle nutzte diese Freiräume clever aus: In der 35. Minute profitierte Jonas Dulle von einem Abwehrfehler der Meppener und erzielte das erste Tor des Spiels. Nur wenige Minuten später verwandelte Daniel Wester einen Freistoß direkt und ließ die Polle-Fans jubeln – 0:2 aus Sicht der Hausherren.
Doch die Meppener gaben sich nicht geschlagen. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang Baran Serin der wichtige Anschlusstreffer, der den Spielern neuen Mut gab. Mit einem 1:2-Rückstand gingen beide Teams in die Kabine.
Die zweite Halbzeit startete mit einem unermüdlichen Meppen, das auf den Ausgleich drängte. Nach einer Stunde war es erneut Serin, der mit einem präzisen Schuss den verdienten Ausgleich erzielte. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn Leonard Grünloh antwortete für Polle mit einem weiteren Freistoß, der das Spiel wieder auf 3:2 drehte.
Aber die Meppener ließen den Kopf nicht hängen. Angetrieben von ihrem begeisterten Publikum mobilisierten sie all ihre Kräfte. Zehn Minuten nach dem dritten Tor für Polle gelang Johann Schimanski der Ausgleich – ein weiterer Höhepunkt in diesem Match.
In den letzten Minuten des Spiels wurde es noch einmal richtig spannend. Beide Teams kämpften leidenschaftlich um die Punkte, doch der Schlusspfiff besiegelte das gerechte 3:3-Unentschieden. Mit diesem Ergebnis verbleiben beide Mannschaften in der oberen Tabellenhälfte und dürfen weiterhin auf eine positive Saison hoffen.