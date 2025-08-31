Spielbericht: SV Lohmar II – Hurst-Rosbach III 6:3 (2:3)



Einen turbulenten Einstand in die neue Saison erlebte die neu formierte Zweitvertretung des SV Lohmar beim 6:3-Heimerfolg gegen Hurst-Rosbach III. Das Team von Trainer Rudi Thomas und Co-Trainer Alessandro Esposito bestritt nach nur einer gemeinsamen Trainingswoche sein erstes Pflichtspiel – und das hatte es in sich.

Die Gäste aus Hurst-Rosbach starteten wacher in die Partie und gingen bereits in der 5. Minute mit 0:1 in Führung. Kurz darauf erhöhte Hurst-Rosbach in der 17. Minute auf 0:2. Doch der SV Lohmar II ließ sich davon nicht entmutigen: Nur drei Minuten später verkürzte Cihat Köylüoglu auf 1:2 (20.). Der erneute Rückschlag folgte prompt, als die Gäste in der 23. Minute den alten Abstand zum 1:3 wiederherstellten.

In der 30. Minute erhielt Lohmar nach einem Foul an Köylüoglu einen Strafstoß, den M. Trunk sicher zum 2:3 verwandelte. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel übernahm Lohmar zunehmend die Kontrolle. F. Schultes glich in der 55. Minute zum 3:3 aus, bevor erneut Köylüoglu (65.) die Partie zugunsten der Gastgeber drehte. Der SV Lohmar II spielte nun befreit auf: Leon Thorbeck erhöhte in der 70. Minute auf 5:3, ehe Schultes mit seinem zweiten Treffer in der 80. Minute den 6:3-Endstand besiegelte.

Damit feierte der SV Lohmar II einen gelungenen Saisonauftakt. Besonders bemerkenswert: Trotz eines frühen 0:2- und späteren 1:3-Rückstands bewies die neu zusammengestellte Mannschaft Moral und drehte das Spiel eindrucksvoll. Für Trainer Rudi Thomas und Co-Trainer Alessandro Esposito ein gelungener Start in den geplanten Neuaufbau mit neuer Struktur.