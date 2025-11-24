🔴⚪ SPIELBERICHT 🔴⚪ SV Ebersbach/Fils – TSV Weilheim/Teck 4:2

Der TSV Weilheim/Teck musste sich am Sonntag beim SV Ebersbach/Fils mit 4:2 geschlagen geben.

Der SVE erwischte den besseren Start und ging früh durch Felix Weisl in Führung (5.). Der TSV tat sich in der Anfangsphase schwer, kam aber kurz vor der Pause zurück:

Nach einem sauber ausgespielten Umschaltmoment legte Finn Schubarth den Ball im Strafraum quer vor das Tor, wo Jannick Hoyler zum 1:1 einschob (45.+2).