🔴⚪ SPIELBERICHT 🔴⚪ SV Ebersbach/Fils – TSV Weilheim/Teck 4:2

Der TSV Weilheim/Teck musste sich am Sonntag beim SV Ebersbach/Fils mit 4:2 geschlagen geben.
Der SVE erwischte den besseren Start und ging früh durch Felix Weisl in Führung (5.). Der TSV tat sich in der Anfangsphase schwer, kam aber kurz vor der Pause zurück:
Nach einem sauber ausgespielten Umschaltmoment legte Finn Schubarth den Ball im Strafraum quer vor das Tor, wo Jannick Hoyler zum 1:1 einschob (45.+2).
Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie zunächst offen, doch Ebersbach nutzte seine Möglichkeiten entschlossener. Ein Kopfball von Lars Grünenwald nach einer Ecke brachte das 2:1 (67.). Danach musste der TSV mehr Risiko gehen – Ebersbach nutzte die Räume:
– Manuel Tamas stellte auf 3:1 (73.)
– Fabian Franke erhöhte kurz vor Schluss auf 4:1 (88.)
Der späte Treffer von Tim Reick zum 4:2 (90.+2) setzte aus TSV-Sicht den Schlusspunkt.
Am Ende eine Niederlage, die dem Spielverlauf entspricht. Das Trainerteam um Salvatore De Rosa und Mike Tausch richtet den Fokus nun auf die kommenden Aufgaben.
