Spielbericht: SV Alesheim II – VfB Mörnsheim 1:1

Mit einem gerechten 1:1-Unentschieden endete ein über weite Strecken faires Spiel zwischen dem SV Alesheim II und dem VfB Mörnsheim. Beide Mannschaften standen defensiv stabil und ließen nur wenige klare Torchancen zu. Der SV Alesheim war spielerisch etwas stärker und über weite Teile der Partie die spielbestimmende Mannschaft.

Den Führungstreffer für den VfB erzielte der scheidende Spielertrainer Köhler. Nach einer präzisen Flanke von Fabian Stelz setzte er sich per Kopfball durch und brachte seine Mannschaft mit 0:1 in Führung. Lange hielt die Führung allerdings nicht: Florian Hintz traf wenig später sehenswert zum Ausgleich. Für Ersatzkeeper Tim Schabacker war der Abschluss unhaltbar.