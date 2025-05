Spielbericht: SV Alberweiler – SpVgg Gröningen-Satteldorf 2:1 (1:1)

Bei bestem Frühlingswetter und hervorragenden Platzverhältnissen trafen am Sonntagvormittag der SV Alberweiler und die SpVgg Gröningen-Satteldorf aufeinander. Es entwickelte sich von Beginn an ein schnelles und intensives Spiel, in dem die Gäste aus Satteldorf gut organisiert standen und geschickt die Räume eng machten. Ziel war es, das für Alberweiler typische Kombinationsspiel zu unterbinden – was in der Anfangsphase auch weitgehend gelang.

Doch in der 14. Minute konnte Alberweiler einen schnellen Vorstoß nutzen und zur 1:0-Führung einschieben. Die Satteldorferinnen zeigten sich davon unbeeindruckt, kämpften leidenschaftlich weiter, gewannen zahlreiche Zweikämpfe und verteidigten auch die gefährlichen Standards der Gastgeberinnen konsequent.