Spielbericht: SpVgg Eichenkofen : SG Langenpreising/Zustorf von Marco Auggenthaler · Heute, 08:44 Uhr · 0 Leser

Die SG Langenpreising/Zustorf hat mit einem 3:2-Auswärtssieg bei der SpVgg Eichenkofen ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Beim Tabellenführer gelang der SG ein insgesamt nicht unverdienter Erfolg, der vor allem auf einer starken kämpferischen Leistung und großem Willen basierte. Die Gastgeber erwischten zunächst den besseren Start und kontrollierten das Spielgeschehen mit mehr Ballbesitz. Folgerichtig ging die SpVgg mit 2:0 in Führung – begünstigt allerdings durch Fehler in der Hintermannschaft der SG. Trotz des Rückstands ließ sich die SG jedoch nicht aus der Ruhe bringen und zeigte bereits in der ersten Hälfte Moral.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit setzte die SG sofort ein Zeichen: Direkt nach dem Anstoß wurde ein Angriff vorgetragen, der in einem Eckball mündete. Aus diesem resultierte – keine ganze Zeigerumdrehung nach Wiederanpfiff – der Führungstreffer zum 2:3. Dieser frühe Treffer gab der Mannschaft zusätzlichen Auftrieb. In der Folge versuchte die SpVgg, den Druck zu erhöhen, kam jedoch selten zu wirklich gefährlichen Aktionen. Lediglich nach einer Standardsituation sorgte eine Ecke noch einmal für etwas Gefahr. Die SG hingegen hatte durch die nun offenen Räume mehrere gute Umschaltsituationen, verpasste es jedoch, mit einem möglichen vierten oder fünften Treffer frühzeitig für die Entscheidung zu sorgen. Angesichts der Torchancen in der zweiten Halbzeit wäre ein 2:4 oder sogar 2:5 durchaus im Rahmen gewesen.