Spielbericht Spieltag 8

Am 8. Spieltag der Kreisliga Bruchsal setzte es für unsere 1. Mannschaft die erste Niederlage der Saison – beim FC Flehingen unterlag der VfR deutlich mit 0:3.

Der Start war alles andere als souverän. Unsere Jungs wirkten nervös und gehemmt, fanden in den ersten Minuten kaum Zugriff auf Ball und Gegner. Flehingen war von Beginn an aggressiv, lautstark und mit großem Selbstvertrauen auf dem Platz. Erst nach rund 20 Minuten kam der VfR besser in die Partie, gewann mehr Zweikämpfe und konnte eigene Chancen herausspielen. In dieser Phase war das Spiel ausgeglichen, und eine Kronauer Führung wäre durchaus möglich gewesen.

Doch kurz vor der Pause der Nackenschlag: Eine Ecke wurde zu kurz abgewehrt, der Ball landete vor den Füßen eines Flehingers – 1:0 in der 45. Minute. Ein bitterer Zeitpunkt kurz vor der Pause.

Nach dem Seitenwechsel dann ein völlig anderes Bild: Flehingen trat auf wie ein Tabellenführer – aggressiv, laut, mit absolutem Willen zum Sieg. Kronau hingegen verlor in allen Mannschaftsteilen den Zugriff. Zweikämpfe, zweite Bälle, Laufduelle – fast alles ging an die Gastgeber. Ein kollektives Aufbäumen war leider nicht zu erkennen. Flehingen erhöhte folgerichtig das Ergebnis auf 3:0 und brachte den Sieg souverän nach Hause.

Ein Zuschauer brachte es treffend auf den Punkt: „Wir brachten einfach keinen Fuß auf den Boden – keiner hatte Normalform. Der Gegner war gallig, laut, giftig – und wir wirkten fast schon beeindruckt oder eingeschüchtert.“

Tatsächlich fehlte unserm VfR an diesem Tag das Selbstvertrauen und die Entschlossenheit. Auch das Fehlen von Fabian und Nelton war deutlich zu spüren – zwei wichtige Säulen, deren Präsenz und Erfahrung bitter vermisst wurden.

So bleibt ein gebrauchter Tag, an dem der Gegner einfach mehr wollte – und das auf dem Platz auch zeigte. Flehingen hatte einen echten Sahnetag, während unser Team nicht an seine bisherigen Leistungen anknüpfen konnte.

Solche Spiele gehören dazu. Wichtig ist, jetzt nicht den Kopf hängen zu lassen, sondern die richtigen Lehren daraus zu ziehen. Jeder weiß, dass wir es besser können – und das werden wir auch wieder zeigen!

Jetzt heißt es: Mund abputzen, weiterarbeiten, Charakter zeigen!

Beim nächsten Heimspiel wollen wir wieder Vollgas geben, kämpfen, ackern und zusammen mit euch Fans zurück in die Erfolgsspur finden!