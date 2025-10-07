Spielbericht Spieltag 7

Der VfR Kronau bleibt in der Kreisliga Bruchsal auf Erfolgskurs und feiert einen durch Einsatz erarbeiteten und vom Glück begleiteten 2:0 Heimsieg gegen den FC Karlsdorf.

Mit dem Anpfiff zeigten unsere Männer vom VfR, dass sie das Geschehen bestimmen wollten. Mit viel Ballbesitz, starkem Zweikampfverhalten und zielstrebigem Spiel nach vorne übernahm die Mannschaft die Kontrolle. Der Druck zahlte sich in der 33. Minute aus: Torjäger J. Bonaccio brachte unseren VfR Kronau früh mit seinem starken rechten Fuß in Führung. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit ließ der VfR den Ball gut laufen und erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten – einzig die Chancenverwertung verhinderte eine höhere Führung. Auch Karlsdorf kam zu einigen Abschlüssen, doch unser Defensive hielt sicher stand.

Nach der Pause dann ein völlig anderes Bild: Karlsdorf kam mit viel Schwung aus der Kabine, bestimmte zunehmend das Spiel und drängte auf den Ausgleich. Mehrfach lag das 1:1 in der Luft, doch unser VfR hatte an diesem Tag das Glück auf seiner Seite – viermal rettete das Aluminium für unsere Blau-Weißen. Trotz des Drucks blieb Kronau kämpferisch stark, verteidigte leidenschaftlich und lauerte auf Konter. In der Nachspielzeit wurde der Einsatz schließlich belohnt: Luis Deierling nutzte eine späte Gelegenheit und sorgte mit dem Treffer in der 90. Minute zum 2:0 Endstand für großen Jubel auf und neben dem Platz!

In Halbzeit eins spielbestimmend, in Halbzeit zwei mit Kampfgeist und Glück. Der VfR zeigt erneut, dass Teamgeist, Wille und Leidenschaft zum Erfolg führen. Drei Punkte, die sich die Mannschaft redlich verdient hat!

Nächste Woche steht das Topspiel beim Tabellenzweiten, dem FC Flehingen, an – unsere Jungs werden bereit sein!