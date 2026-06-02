Spielbericht Spieltag 26

Was für ein packender Krimi am gestrigen Samstag! Am letzten Spieltag der Kreisliga trennten wir uns nach einem dramatischen Spielverlauf mit 3:3 vom TSV 1898 Wiesental. Die Ausgangslage vor der Partie war klar: Wir mussten punkten und zeitgleich auf einen Patzer von Flehingen hoffen, um noch direkt hochzugehen. Am Ende reichte es zwar nicht ganz für den direkten Sprung, aber die gezeigte Leistung macht Mut für alles, was jetzt kommt!

Wir erwischten leider keine gute erste Halbzeit. Wiesental präsentierte sich als die aktivere Mannschaft und setzte uns früh unter Druck. Das 0:1 resultierte erneut aus einem Abstimmungsfehler in unserer Defensive. Kurz darauf legten die Gäste nach: Das 0:2 war ein absoluter Traum-Freistoß aus rund 20 Metern, den man schlichtweg nicht besser schießen kann. Unsere eigenen Gelegenheiten spielten wir in dieser Phase nicht konzentriert genug zu Ende, weshalb der Rückstand zur Pause leider völlig verdient war.

Als kurz nach dem Seitenwechsel auch noch direkt das 0:3 fiel, schien die Partie gelaufen. Doch weit gefehlt! Nach diesem Nackenschlag drehte sich das Spiel komplett. Unser VfR übernahm die absolute Spielkontrolle, agierte wie ausgewechselt und war fortan drückend spielbestimmend. Chance um Chance wurde herausgearbeitet.

Die Aufholjagd war eröffnet – und am Ende war es Lukas Hees, der mit seinen drei Treffern den Punkt sicherte. In der 58. Minute fiel der Anschlusstreffer zum 1:3, nachdem das Tor von der Mannschaft stark herausgespielt wurde und unser Stürmer vor der Kiste eiskalt einnetzte. Danach dauerte es eine ganze Weile, in der wir uns viele hochkarätige Chancen erspielten, der Ball aber einfach nicht über die Linie wollte. Erst in der 88. Minute belohnte sich das Team für den Dauerdruck, als Hees auf dieselbe abgezockte Weise den 2:3-Anschlusstreffer markierte. Der umjubelte Ausgleich zum 3:3-Endstand resultierte schließlich in der 90. Minute aus einem Foulelfmeter, nachdem N. Bauer im Sechzehner nur regelwidrig zu Fall gebracht werden konnte. Auch in dieser absoluten Drucksituation behielt Hees die Nerven und verwandelte den Strafstoß souverän zum Endstand.

Fazit: Hut ab vor dieser phänomenalen Moral! Ein 0:3 auf diese Weise aufzuholen, das schafft wahrlich nicht jede Mannschaft. Das zeigt einfach, welch ein riesiger Charakter und Teamgeist in dieser Truppe stecken. Auch wenn es mit der direkten Meisterschaft nicht geklappt hat, gehen wir mit breiter Brust weiter.

Jetzt erst recht – Relegation wir kommen!

Für uns geht es nun im ersten Aufstiegsspiel gegen Birkenfeld. Wir werden alles in die Waagschale werfen, um den Traum vom Aufstieg wahr zu machen!

Ein riesiges Dankeschön geht erneut an unsere treuen Fans für die fantastische Unterstützung von den Rängen! Ihr seid unser zwölfter Mann – lasst uns die Relegation gemeinsam rocken!