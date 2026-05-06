Spielbericht Spieltag 22 von Fabian Mächtel · Heute, 09:45 Uhr · 0 Leser

+++Zäher Arbeitssieg in Menzingen: VfR holt die Punkte trotz Chancenwucher+++ Nach der schmerzhaften Niederlage im jüngsten Topspiel stand für unsere 1. Mannschaft Wiedergutmachung auf dem Programm. Die Pflichtaufgabe beim SV Menzingen wurde zwar erfolgreich erfüllt, doch der Weg dorthin war steiniger als erhofft – wir haben uns das Leben dabei selbst unnötig schwer gemacht. Am Ende stand ein knapper 1:0-Auswärtserfolg, der vor allem die Moral der Truppe unterstrich, spielerisch aber definitiv noch Luft nach oben ließ.

Dabei verlief der Start in die Partie absolut nach Plan: In den ersten 15 Minuten waren wir spielerisch deutlich überlegen, ließen den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen und erarbeiteten uns durch kluge Kombinationen mehrere hochkarätige Möglichkeiten. Es war die stärkste Phase unseres Teams, in der wir uns eigentlich zwingend mit Toren hätten belohnen müssen, um frühzeitig Ruhe ins Spiel zu bringen. Nachdem diese Chancen jedoch ungenutzt blieben, flachte unser Spiel spürbar ab. Wir verloren den Faden und passten uns in der Folge leider dem Niveau der Gastgeber an. Über die gesamte restliche Spielzeit blieb die Chancenverwertung das Hauptproblem – sie war an diesem Tag schlichtweg nicht auf dem Niveau eines ambitionierten Kreisligisten. Wir ließen reihenweise beste Möglichkeiten liegen, weshalb das Spiel eigentlich schon zur Halbzeit deutlich hätte entschieden sein müssen. So blieb die Partie bis zum Ende offen und bot Raum für völlig unnötige Dramatik in der Schlussphase.