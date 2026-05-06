Spielbericht Spieltag 22

+++Zäher Arbeitssieg in Menzingen: VfR holt die Punkte trotz Chancenwucher+++
Nach der schmerzhaften Niederlage im jüngsten Topspiel stand für unsere 1. Mannschaft Wiedergutmachung auf dem Programm. Die Pflichtaufgabe beim SV Menzingen wurde zwar erfolgreich erfüllt, doch der Weg dorthin war steiniger als erhofft – wir haben uns das Leben dabei selbst unnötig schwer gemacht. Am Ende stand ein knapper 1:0-Auswärtserfolg, der vor allem die Moral der Truppe unterstrich, spielerisch aber definitiv noch Luft nach oben ließ.
Dabei verlief der Start in die Partie absolut nach Plan: In den ersten 15 Minuten waren wir spielerisch deutlich überlegen, ließen den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen und erarbeiteten uns durch kluge Kombinationen mehrere hochkarätige Möglichkeiten. Es war die stärkste Phase unseres Teams, in der wir uns eigentlich zwingend mit Toren hätten belohnen müssen, um frühzeitig Ruhe ins Spiel zu bringen. Nachdem diese Chancen jedoch ungenutzt blieben, flachte unser Spiel spürbar ab. Wir verloren den Faden und passten uns in der Folge leider dem Niveau der Gastgeber an.
Über die gesamte restliche Spielzeit blieb die Chancenverwertung das Hauptproblem – sie war an diesem Tag schlichtweg nicht auf dem Niveau eines ambitionierten Kreisligisten. Wir ließen reihenweise beste Möglichkeiten liegen, weshalb das Spiel eigentlich schon zur Halbzeit deutlich hätte entschieden sein müssen. So blieb die Partie bis zum Ende offen und bot Raum für völlig unnötige Dramatik in der Schlussphase.
Mitten in dieser Phase der Unkonzentriertheit bekam Menzingen plötzlich einen sehr fragwürdigen Elfmeter zugesprochen. In diesem Moment war das „Glück des Tüchtigen“ jedoch auf unserer Seite: Die Gastgeber zeigten Nerven und setzten den Ball über den Querbalken.
Kurz vor Spielende machten wir es auf der anderen Seite dann besser: In der 90. Minute bekamen auch wir einen Strafstoß zugesprochen. In dieser hochgeladenen Situation übernahm C. Maciejewski die volle Verantwortung, behielt die Ruhe und verwandelte souverän zum vielumjubelten 1:0-Endstand.
Fazit: Ein verdienter Sieg, den wir aufgrund der mangelnden Effizienz vor dem Tor fast noch aus der Hand gegeben hätten. Doch am Ende zählen im harten Aufstiegsrennen nur die drei Punkte auf dem Konto. Wir wissen selbstkritisch, dass wir uns spielerisch steigern müssen, nehmen das Erfolgserlebnis und den Dreier aber gerne mit in die nächste Trainingswoche.