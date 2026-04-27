Spielbericht Spieltag 21

Das tut weh! Im absoluten Spitzenspiel der Kreisliga mussten wir uns am Sonntag dem FC Flehingen mit 0:1 geschlagen geben. Damit kassierte unsere Elf die erste Heimniederlage der Saison und muss den Gästen vorerst die Tabellenführung überlassen.

Bereits in der ersten Halbzeit merkte man die Bedeutung dieser Partie. Es war das erwartete taktisch geprägte Duell, in dem sich keine Mannschaft ein Überlegenheit erarbeiten konnten. Der VfR hatte mehr Spielanteile und ließ den Ball gut in den eigenen Reihen laufen, während die Gäste erst einmal auf Kompaktheit setzten. Wir schafften es zwar immer wieder, das Spiel kontrolliert in die gegnerische Hälfte zu verlagern, doch die letzte Lücke im Flehinger Abwehrbollwerk blieb schwer zu finden. So ging es mit einem leistungsgerechten, aber aus unserer Sicht vielversprechenden 0:0 in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel investierte Flehingen einen Tick mehr und das Spiel wurde offener. Wir lauerten auf unsere Chancen und erarbeiteten uns immer wieder viele schnelle Umschaltsituationen über die Außenbahnen. Doch wie schon im ersten Durchgang war es verhext: Der finale Pass, die letzte Flanke oder die entscheidende Präzision im Abschluss fehlten an diesem Tag komplett. Wir kamen zwar gefährlich bis an den Strafraum, konnten uns für den hohen Aufwand aber einfach nicht belohnen.

In der 75. Minute hatten wir den Torschrei bereits auf den Lippen: Nikolai Bauer nahm einen Ball volley, doch die Kugel zischte hauchdünn am Pfosten vorbei – das wäre die verdiente Führung gewesen! Nur zwei Minuten später die nächste Großchance durch N. Osmani: Nach einem starken Ansatz landete der Ball im Rückraum, wurde aber leider nicht voll getroffen.

Wie es im Fußball oft so ist: Wenn du vorne die Dinger nicht machst, rächt sich das hinten. Durch einen Abstimmungsfehler kamen die Gäste in der 80. Minute einmal gefährlich vor unser Tor. Zunächst konnte unser Goali S. Lapolla noch einmal überragend reagieren, war im Anschluss dann jedoch machtlos: Nach einem Ball von außen vors Tor musste der Flehinger Stürmer am langen Pfosten nur noch zum 0:1 einschieben.

In der restlichen Spielzeit inklusive Nachspielzeit warfen unsere Jungs noch einmal alles nach vorne, doch Flehingen verteidigte leidenschaftlich und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

Fazit: Ein typisches Unentschieden-Spiel, das am Ende durch eine einzige Aktion entschieden wurde. Es ist extrem bitter, da wir spielerisch absolut ebenbürtig waren und uns einen Punkt mehr als verdient hätten.

Aber: Bei fünf verbleibenden Spielen ist im Aufstiegsrennen noch alles drin! Wir lassen uns nicht unterkriegen und greifen nächste Woche wieder an.