Spielbericht Spieltag 19

Wichtiger Erfolg im Kampf um die vorderen Plätze! Im direkten Duell gegen den FC Germania Forst konnten wir uns mit einem verdienten 3:1 durchsetzen und damit unsere Serie im eigenen Stadion ausbauen – wir bleiben vor heimischer Kulisse weiterhin ungeschlagen. Über die gesamte Spielzeit hinweg war der VfR die aktivere Mannschaft und zeigte eine reife spielerische Leistung gegen einen defensiv kompakt stehenden Gegner.

Die Partie begann druckvoll, und nach einer guten Viertelstunde erarbeiteten wir uns die große Chance zur Führung: Nach einem Foul im Strafraum gab es Elfmeter für den VfR. Der Strafstoß war jedoch etwas zu schwach geschossen, sodass der Forster Keeper das richtige Eck ahnte und parierte. Auch der Nachschuss segelte leider deutlich über den Querbalken. Trotz dieser vergebenen Möglichkeit blieben unsere Jungs am Drücker und kontrollierten das Geschehen weitestgehend. Wir zeigten bereits in der ersten Halbzeit eine spielerische Überlegenheit und ließen den Ball gut laufen, auch wenn der Torerfolg vor dem Seitenwechsel noch ausblieb.

Nach der Pause belohnte sich der VfR dann endlich für den hohen Aufwand und entschied die Partie innerhalb weniger Minuten durch eine konsequente Chancenverwertung. In der 62. Minute war es L. Hees, der nach einer wunderschönen Kombination über den Flügel goldrichtig stand und eine präzise Flanke zur hochverdienten 1:0-Führung über die Linie drückte. Nur zwei Zeigerumdrehungen später legten wir nach: C. Maciejewski setzte zu einem überragenden Solo an, ließ die gesamte gegnerische Defensive alt aussehen und vollendete perfekt zum 2:0. Den endgültigen Deckel machte schließlich J. Bauer in der 68. Minute drauf, der ein flaches Zuspiel von Miketa in den Sechzehner stark verarbeitete und zum 3:0 einnetzte.

In der Schlussphase verteidigte unsere Elf konzentriert und ließ der sonst so gefährlichen Forster Offensive kaum Raum zur Entfaltung. Der Gegentreffer zum 3:1 kurz vor dem Abpfiff, der durch einen eher fragwürdigen Elfmeter fiel, war am Ende nur noch Ergebniskosmetik. Es war eine geschlossene Teamleistung, mit der wir unsere Position an der Spitze untermauert haben.