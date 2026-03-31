Spielbericht Spieltag 18
von Fabian Mächtel · Heute, 11:50 Uhr · 0 Leser
So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
Bitterer Nachmittag für den VfR Olympia Kronau beim VfB Bretten 2
Manchmal schreibt der Fußball Geschichten, die man nach dem Abpfiff erst einmal sacken lassen muss. Unsere 1. Mannschaft gastierte am vergangenen Spieltag beim VfB Bretten 2 und musste trotz einer engagierten und spielerisch überzeugenden Leistung mit einer 0:3-Niederlage die Heimreise antreten. Ein Ergebnis, das beim bloßen Blick auf die Anzeigetafel deutlich wirkt, den tatsächlichen Verlauf auf dem Kunstrasen jedoch nur bedingt widerspiegelt.
Von Beginn an war unsere Elf gut in der Partie und übernahm die Initiative. Die Jungs kombinierten sich immer wieder sehenswert nach vorne und erspielten sich eine Reihe guter Gelegenheiten. Es war einer dieser Tage, an denen das berühmte Quäntchen Glück im Abschluss fehlte: Mal war im letzten Moment noch ein Bein der Brettener Defensive dazwischen, mal zeigte der gegnerische Torhüter starke Reflexe bei Schüssen, die eigentlich schon den Weg ins Netz gesucht hatten. Der Ball wollte gestern einfach nicht über die Linie, obwohl die Ansätze und die Spielanlage absolut stimmten.
Besonders unglücklich verlief die Führung für die Hausherren. Ein direkt verwandelter Eckball sorgte für das 1:0 – ein Gegentor, das man so nur selten kassiert und das den Spielverlauf zu diesem Zeitpunkt ein wenig auf den Kopf stellte. Unsere Mannschaft ließ sich davon jedoch nicht beirren und investierte in der Folge noch mehr in die Offensive, um den verdienten Ausgleich zu erzwingen.
In der Schlussphase warfen wir alles nach vorne, was zwangsläufig dazu führte, dass die Konzentration in der Restverteidigung zugunsten des Offensivdrucks etwas nachließ. Diese Räume nutzte der VfB Bretten 2 in den letzten Minuten eiskalt aus. Während wir uns um den Anschlusstreffer bemühten, fielen durch schnelle Gegenstöße die Tore zum 2:0 und 3:0. Es war eine enorme Effektivität der Gastgeber, die aus gefühlt zwei echten Torschüssen drei Treffer machten, während unsere Bemühungen trotz hoher Spielanteile leider unbelohnt blieben.
Am Ende steht eine Niederlage, die aufgrund der gezeigten Leistung und der vielen kreierten Chancen besonders schmerzt. Dennoch nehmen wir das Positive mit: Die Art und Weise, wie wir uns Torchancen erarbeitet haben, macht Mut für die kommenden Aufgaben. Der Einsatz hat über die gesamte Spielzeit gestimmt, und wenn wir diese spielerische Linie beibehalten, wird das Glück im Abschluss auch wieder auf unsere Seite zurückkehren.
Ein herzliches Dankeschön geht an alle mitgereisten Fans, die uns in Bretten unterstützt haben. Euer Support ist auch in solchen Momenten unbezahlbar!