Spielbericht Spieltag 18 von Fabian Mächtel · Heute, 11:50 Uhr · 0 Leser

Bitterer Nachmittag für den VfR Olympia Kronau beim VfB Bretten 2 Manchmal schreibt der Fußball Geschichten, die man nach dem Abpfiff erst einmal sacken lassen muss. Unsere 1. Mannschaft gastierte am vergangenen Spieltag beim VfB Bretten 2 und musste trotz einer engagierten und spielerisch überzeugenden Leistung mit einer 0:3-Niederlage die Heimreise antreten. Ein Ergebnis, das beim bloßen Blick auf die Anzeigetafel deutlich wirkt, den tatsächlichen Verlauf auf dem Kunstrasen jedoch nur bedingt widerspiegelt.

Von Beginn an war unsere Elf gut in der Partie und übernahm die Initiative. Die Jungs kombinierten sich immer wieder sehenswert nach vorne und erspielten sich eine Reihe guter Gelegenheiten. Es war einer dieser Tage, an denen das berühmte Quäntchen Glück im Abschluss fehlte: Mal war im letzten Moment noch ein Bein der Brettener Defensive dazwischen, mal zeigte der gegnerische Torhüter starke Reflexe bei Schüssen, die eigentlich schon den Weg ins Netz gesucht hatten. Der Ball wollte gestern einfach nicht über die Linie, obwohl die Ansätze und die Spielanlage absolut stimmten. Besonders unglücklich verlief die Führung für die Hausherren. Ein direkt verwandelter Eckball sorgte für das 1:0 – ein Gegentor, das man so nur selten kassiert und das den Spielverlauf zu diesem Zeitpunkt ein wenig auf den Kopf stellte. Unsere Mannschaft ließ sich davon jedoch nicht beirren und investierte in der Folge noch mehr in die Offensive, um den verdienten Ausgleich zu erzwingen.