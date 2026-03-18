Spielbericht Spieltag 16 von Fabian Mächtel · Heute, 21:21 Uhr · 0 Leser

DERBY-GALA IN MINGOLSHEIM: DER VfR KRONAU SETZT EIN AUSRUFEZEICHEN! Was für eine Machtdemonstration im Sportpark! Unsere 1. Mannschaft liefert beim TuS Mingolsheim eine absolute Galavorstellung ab und schickt die Gastgeber mit einem deutlichen 5:0-Sieg nach Hause.

Von der ersten Minute an gab es heute nur eine Richtung: Einbahnstraßen-Fußball pur! In der ersten Halbzeit warn nur der VfR aktiv. Unsere Jungs dominierten das Geschehen nach Belieben, ließen den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen und schnürten die Mingolsheimer tief in deren Hälfte ein. Den Torreigen eröffnete L. Hees in der 23. Minute mit einem Paukenschlag: Er nahm Maß und hämmerte den Ball per traumhaftem Distanzschuss genau in den Knick – Marke Tor des Monats! Nur fünf Zeigerumdrehungen später legten wir nach: Ein präziser langer Ball hebelte die Abwehr aus, N. Osmani behielt im 1:1-Duell mit dem Keeper die Nerven und schob eiskalt zum 0:2 ein (28.). Kurz vor der Pause machte J. Bonaccio den Deckel fast schon drauf, als er nach einem feinen Spielzug im Strafraum auftauchte und die Kugel staubtrocken zum 0:3 einnetzte (41.).