Spielbericht Spieltag 15

Was für eine Achterbahnfahrt der Gefühle am 15. Spieltag der Kreisliga Bruchsal! Unsere 1. Mannschaft gewinnt mit 2:1 (1:0) gegen den FV Hambrücken. Ein Sieg der Moral, auch wenn spielerisch heute definitiv Sand im Getriebe war.

Der Start verlief eigentlich nach Maß: Bereits in der 2. Spielminute brachte uns J. Bonaccio mit 1:0 in Führung. Wer jedoch auf ein Schützenfest hoffte, wurde enttäuscht. Die restliche erste Halbzeit gestaltete sich zwar ausgeglichen, war aber beidseitig keine fußballerische Glanzleistung. Es gab Chancen auf beiden Seiten, doch der letzte entscheidende Pass oder die nötige Präzision im Abschluss fehlten oft. Kurz vor dem Pausenpfiff folgte dann die vermeintliche Vorentscheidung: Hambrückens S. Kaya sah die Rote Karte (45.).

Doch wer dachte, dass die Überzahl das Spiel für den VfR leichter machen würde, sah sich getäuscht. In der zweiten Halbzeit war Hambrücken trotz Unterzahl die deutlich aktivere Mannschaft, investierte mehr und drückte uns tief hinten rein. Unsere Jungs fanden kaum noch Zugriff, und so kam es, wie es kommen musste: In der 82. Minute erzielte J. Krämer den verdienten 1:1-Ausgleich für die Gäste.

In einer hitzigen Schlussphase mobilisierte das Team dann aber doch noch einmal die allerletzten Reserven. Als sich viele schon mit dem Remis abgefunden hatten, schlug die Stunde von C. Maciejewski: In der vierten Minute der Nachspielzeit (90.+4) drückte er den Ball zum 2:1-Siegtreffer über die Linie!

Fazit: Ein klassischer Arbeitssieg. Hambrücken war in der zweiten Hälfte am Drücker, aber am Ende zählen die drei Punkte. Mund abputzen, die Fehler analysieren und den Schwung des späten Tores mitnehmen!

Gute Besserung an unseren Goalie Max, welcher sich während der Partie an der Hand verletzte. Come back stronger!