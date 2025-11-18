Spielbericht - Spieltag 13

Der VfR Olympia Kronau fährt am 13. Spieltag der Kreisliga Bruchsal einen 2:0-Erfolg beim TSV Wiesental ein – ein Spiel, das kämpferisch einiges zu bieten hatte.

Die Anfangsphase war geprägt von vielen hohen Bällen und wenig Spielfluss. Beide Teams suchten nach Stabilität, doch Kronau fand Schritt für Schritt besser in die Partie. Mit zunehmender Kontrolle im Mittelfeld und klareren Ballaktionen übernahm der VfR das Kommando.

Die starke Phase der Blau-Weißen wurde direkt belohnt: L. Deierling (20.) brachte Kronau nach einem sauber herausgespielten Angriff in Führung. Nur eine Minute später erhöhte L. Hees (21.) abgeklärt zum 2:0.

Der Doppelschlag verlieh dem Kronauer Spiel zusätzliche Sicherheit, während Wiesental sichtbar angeschlagen wirkte und sich nur schwer stabilisieren konnte. Kronau kontrollierte das Geschehen und präsentierte sich sowohl mit als auch gegen den Ball konzentriert.

Direkt nach der Halbzeit setzte sich zunächst das Bild aus dem ersten Durchgang fort: Kronau war präsenter, zweikampfstärker und in den Aktionen klarer. Der VfR schien dem dritten Treffer näher als Wiesental dem Anschluss – bis zur 58. Minute: Eine Foul des Wiesentaler Torwarts führte zu Rot und einem Elfmeter für Kronau. Der frisch eingewechselte Ersatztorhüter parierte jedoch und verhinderte das 3:0.

In der Folge hatte Wiesental – trotz Unterzahl – mehr Ballbesitzphasen und suchte den Weg nach vorne. Doch Kronau reagierte taktisch clever: kompakt stehen, Räume schließen, geduldig bleiben. Die Defensive arbeitete hochkonzentriert und ließ nahezu keine echten Torchancen zu.

Am Ende brachte der VfR die Führung über die Zeit und feierte einen verdienten Auswärtssieg, der zeigt, wie stabil, fokussiert und zweikampfstark das Team aktuell auftritt. Damit ist unser VfR nun Hinrundenmeister!