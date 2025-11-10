Spielbericht Spieltag 12

Doch Kronau ließ sich nicht beirren und blieb druckvoll. Nach einem energischen Vorstoß wurde J. Bonaccio im Strafraum zu Fall gebracht – Elfmeter für Kronau! In der 38. Minute trat Lukas Hees an, scheiterte zunächst am Torhüter, durfte aber erneut ausführen, da dieser sich zu früh von der Linie gelöst hatte. Beim zweiten Versuch blieb Hees eiskalt und verwandelte sicher zum 1:1-Ausgleich.

Unser VfR kam stark ins Spiel und bestimmte von Beginn an das Geschehen. Der Ball lief gut durch die eigenen Reihen, das Team suchte den Weg nach vorne und erspielte sich früh mehrere gute Chancen – einzig der Torerfolg blieb aus. Trotz Überlegenheit kam Neudorf in der 20. Minute nach einem Abwehrfehler überraschend zum 0:1.

Direkt nach Wiederbeginn die nächste Schlüsselszene: In der 47. Minute wurde Maciejewski im Sechzehner gefoult – wieder Elfmeter! Und erneut übernahm Lukas Hees Verantwortung. Mit einem platzierten Schuss brachte er den VfR mit 2:1 in Führung. In dieser Phase kontrollierte Kronau das Geschehen klar, spielte souverän aus der eigenen Hälfte heraus, fand aber trotz einiger guter Angriffe nicht den entscheidenden dritten Treffer.

Dann die kalte Dusche in der Schlussphase: In der 79. Minute prallte der Ball nach einer unglücklichen Abwehraktion unglücklich vor die Füße eines Neudorfers, der aus kurzer Distanz zum 2:2 einschob. Doch der VfR wollte sich mit dem Punkt nicht zufriedengeben. In den letzten Minuten warf die Mannschaft alles nach vorne, suchte entschlossen den Siegtreffer – und wurde belohnt: Nach einer präzisen Flanke von Schrag war es Spielertrainer Julian Bauer, der in der 90. Minute perfekt einlief und per Kopf zum 3:2-Endstand traf!

Ein Sieg, der erneut zeigt, was in dieser Mannschaft steckt – Leidenschaft, Einsatz und der Glaube bis zur letzten Sekunde. Kronau bleibt damit zuhause ungeschlagen und festigt seine Spitzenposition in der Kreisliga Bruchsal!