Spielbericht Spieltag 11

Mit einem starken 3:1-Auswärtssieg beim FC Neibsheim holt sich unsere Erste verdient die Tabellenspitze der Kreisliga Bruchsal zurück!

Von Beginn an übernahm der VfR Kronau das Kommando: hellwach in den Zweikämpfen, spielstark und konzentriert im Aufbau sowie mit hohem Tempo gefährlich nach vorne. In der 21. Minute folgte der verdiente Lohn: Nach einem Foul im Strafraum übernahm N. Osmani die Verantwortung und verwandelte den Elfmeter eiskalt zum 0:1!

Der VfR blieb weiter am Drücker, ließ Ball und Gegner laufen und drängte konsequent auf den zweiten Treffer. Kurz vor dem Halbzeitpfiff war es dann soweit – C. Maciejewski erhöhte in der 45. Minute nach einem Fehler der Neibsheimer Defensive auf 0:2. Eine hochverdiente Pausenführung, die das Spielgeschehen klar widerspiegelte.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Kronau spielbestimmend. In der 68. Minute schnürte N. Osmani mit seinem zweiten Treffer den Doppelpack und stellte auf 0:3 – die Vorentscheidung!

Zum Ende der Partie ging kurzzeitig etwas die Kontrolle verloren, sodass Neibsheim in der 86. Minute noch einmal verkürzen konnte. Die souveräne Führung geriet dabei jedoch nie ernsthaft ins Wanken. Kurz vor dem Abpfiff glänzte zudem Torhüter S. Lapolla mit einer starken Parade beim Elfmeter.

Ein verdienter Sieg nach einer geschlossenen Mannschaftsleistung – kompakt, diszipliniert und mit dem klaren Willen, das Spiel zu gewinnen. Dieser Dreier war nicht nur wichtig, sondern auch ein deutliches Statement: Der VfR ist wieder ganz oben!

Starke Leistung, Männer!