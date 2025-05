Spielbericht: SG Sexau/Buchholz – Alemannia Zähringen 4:2

Die SG Sexau/Buchholz startete furios in die Partie gegen Alemannia Zähringen und setzte bereits in der ersten Spielminute ein deutliches Ausrufezeichen: Nach nur 18 Sekunden zappelte der Ball zum ersten Mal im Netz – das 1:0 resultierte aus einem sehenswerten Spielzug über mehrere Stationen, den Florian Ries erfolgreich abschloss. Nur drei Minuten später legte Tim Trenkle per direkt verwandeltem Freistoß das 2:0 nach.

In der Folge zeigte die Heimelf eine starke Vorstellung, dominierte das Geschehen insbesondere mit Ball und kontrollierte über weite Strecken das Spiel. Der Anschlusstreffer zum 2:1 fiel jedoch nach einer strittigen Szene: Ein aus Sicht der SG klares Foulspiel an Daniel Gutjahr blieb ungeahndet, was Zähringen eiskalt zu einem Konter nutzte. Kurz darauf gelang den Gästen sogar der Ausgleich – ein individueller Fehler in der Defensive ermöglichte das 2:2.