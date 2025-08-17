Spielbericht SG Schierstein – SV Rambach 6:0

SG Schierstein – SV Rambach 6:0

Trainer: Abdurrahman Yildiz

Was für ein Fußballfest in Schierstein! Unsere Jungs dominierten von der ersten Minute an und zeigten ein wahres Offensiv-Feuerwerk.

⚽ 7. Minute – 1:0

Torschütze: Karim Zkhnin (1. Saisontor)

Vorlage: Ismael Samir (2. Saisonvorlage)

➡️ Rasend schnell, exzellent abgeschlossen.

⚽ 13. Minute – 2:0

Torschütze: Mohammed Kohi (3. Saisontor)

Vorlage: Yusuf Düzgün (1. Saisonvorlage)

➡️ Wahnsinns-Sprint, eiskalt in die Ecke platziert.

⚽ 27. Minute – 3:0

Torschütze: Abdurrahman Yildiz (1. Saisontor)

➡️ Der Trainer geht mit bestem Beispiel voran und belohnt sich selbst.

⚽ 2. Halbzeit – 4:0, 5:0, 6:0

Unsere Offensivreihe ließ nicht locker. Weitere Tore fielen durch starke Kombinationen – Rambach fand kein Mittel gegen den SG-Sturm.

Torhüter:

Ein großes Lob geht auch an unseren Keeper, der mit starker Präsenz und Ruhe im Kasten die Null festhielt.

🎙 Stimmen nach dem Spiel

Trainer Abdurrahman Yildiz:

„Ein Wahnsinnsergebnis! Die Jungs haben das super umgesetzt, ich bin überglücklich. Die Freude ist riesig aber wir bleiben konzentriert. Die Vorbereitungen laufen schon wieder auf Hochtouren, denn nächste Woche wartet der VfR Wiesbaden.“

👉 Mit diesem Sieg setzt die SG Schierstein ein klares Ausrufezeichen und zeigt: diese Saison wird richtig heiß! 🔥