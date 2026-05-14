Spielbericht: SG Reichenkirchen - SG Langenpreising/Zustorf

Die SG Langenpreising/Zustorf feierte im Auswärtsspiel bei der SG Reichenkirchen einen verdienten 3:0-Erfolg und zeigte dabei vor allem mannschaftliche Geschlossenheit sowie große Effizienz vor dem Tor.
Die Gastgeber aus Reichenkirchen starteten stark in die Partie und kamen in den ersten zehn Minuten immer wieder über gefährliche Flanken vors Tor. Doch die Defensive der SG Langenpreising/Zustorf stand sicher: Besonders Tom Nadler, Tobi Empl und Martin Maier überzeugten mit einer bärenstarken Abwehrleistung und klärten die Situationen konsequent.
Mit zunehmender Spielzeit fand Langenpreising/Zustorf besser ins Spiel und ging schließlich in Führung. Nach einem weiten Abschlag von Torwart Domi Klapfenberger setzte sich Chris Huber stark gegen zwei Gegenspieler durch und schlenzte den Ball sehenswert zum 1:0 ins Eck.
Nur kurze Zeit später folgte der nächste Treffer. Sebastian Kaiser, einer der auffälligsten Spieler auf dem Platz, ließ im Strafraum gleich mehrere Gegenspieler aussteigen und legte den Ball per feinem Chip auf Chris Reithmeier, der per Kopf zum 2:0 vollendete.
Noch vor der Halbzeit erhöhte erneut Chris Huber: Mit einem langen Sprint zog er der Abwehr davon und schob souverän ins lange Eck zum 3:0 ein. Mit dieser komfortablen Führung ging es in die Pause.
In der zweiten Halbzeit hatte Reichenkirchen zwar mehr Ballbesitz, konnte daraus jedoch kaum gefährliche Torchancen entwickeln. Die Rückwärtsbewegung der Gäste war über die gesamte Spielzeit hinweg äußerst diszipliniert und ließ nur wenig zu.
Trotz des klaren Ergebnisses verdiente sich die SG Reichenkirchen großen Respekt, da die Mannschaft bis zum Schlusspfiff kämpfte und nie aufgab.
Auch die zahlreichen Zuschauer der SG Langenpreising/Zustorf sorgten für eine tolle Atmosphäre und unterstützten das Team lautstark. Am Ende durfte die SG Langenpreising/Zustorf einen überzeugenden Auswärtssieg feiern.
Weiter geht’s direkt am Sonntag beim nächsten Auswärtsspiel beim FC Herzogstadt II.