Spielbericht SG Pemfling/Katzbach - SG Gleißenberg

Am 09.10.2022 empfing die SG Pemfling-Katzbach den SV Gleißenberg. Beim Vorspiel der Reservemannschaft gingen die Gastgeber nach 14 Minuten durch Alexander Wutz in Führung. Die SG schaffte es, im Anschluss den Gegner zu kontrollieren und gefährliche Situationen der Gäste zu vermeiden. Vor der Halbzeitpause erhöhte Mauritz Bucher zum 2:0. Nach dem Seitenwechsel spielte die SG weiterhin souverän und erhöhte nach ca. 60 Minuten auf 3:0. Der Torschütze war erneut Mauritz Bucher. Nach 75 Minuten erhöhte Radu Andriuca noch auf 4:0. Dies war zugleich auch der Endstand. Die SG springt durch diesen Erfolg auf den zweiten Platz und ist nun punktgleich mit dem Tabellenführer SC Arrach-Haibühl. Das Spiel der ersten Mannschaft wurde um 15:15 angepfiffen. Die SG Pemfling-Katzbach versuchte zu Beginn, an die letzten, erfolgreichen Spiele anzuknüpfen und den Gegner unter Druck zu bringen. Nach 13 Minuten fiel das 1:0 durch Stefan Stautner, der nach einem Angriff über die rechte Seite den Führungstreffer erzielte. Der Ball wurde aber noch entscheidend von einem Abwehrspieler des SV Gleißenberg abgefälscht. Im Anschluss kamen die Gastgeber zu weiteren Chancen, um die Führung auszubauen, nutzten diese allerdings nicht. Die Gäste jedoch kamen nur durch Standardsituationen zu gefährlichen Offensivmöglichkeiten. Nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern das gleiche Bild. Die SG kontrollierte das Spiel und agierte sowohl offensiv als auch defensiv äußerst konzentriert. In der 58ten Spielminute erhöhte Christian Kerscher zum verdienten 2:0, ehe Simon Haberl mit dem 3:0 nur fünf Minuten später zur Vorentscheidung traf. Diese Führung verwalteten die Gastgeber und holten somit den dritten Sieg hintereinander. Damit festigte sich die SG Pemfling-Katzbach den vierten Platz in der Tabelle.