Spielbericht SG Pemfling/Katzbach - SG Chamerau

Am 16.10.2022 empfing die SG Pemfling-Katzbach die SG aus Chamerau/Chammünster. Beim Vorspiel der Reservemannschaft spielten die favorisierten Gastgeber von Beginn an souverän und kontrollierten das Spielgeschehen. Es dauerte allerdings 35 Minuten, eher Mathias Höpfl das 1:0 erzielte. Nach der Halbzeit legte die SG Pemfling-Katzbach nach und erhöhte den Spielstand durch Alexander Wittmann (57.Minute) und Daniel Lenz (63.Minute) auf 3:0. Die Vorentscheidung. In den letzten 20 Minuten erhöhte Heimmannschaft durch zwei weitere Tore von Matthias Höpfl und ein Tor von Daniel Lenz auf 6:0. Die Gäste erzielten in den Schlussminuten noch den Ehrentreffer durch Dominik Schmaderer. Die SG Pemfling-Katzbach springt durch diesen Erfolg an die Spitze der Tabelle. Das Spiel der ersten Mannschaft wurde um 15:15 angepfiffen. Die SG Pemfling-Katzbach gingen nach dem Anpfiff sofort ins Pressing und bekamen nach einer Spielminute einen Elfmeter, nachdem Stefan Stautner im Strafraum gefoult wurde. Diese Großchance ließ die SG aber liegen. Den verdienten Führungstreffer erzielte Stefan Stautner aber nur kurze Zeit später mit einem direkt verwandelten Freistoß aus ca. 20 Metern. Die Gäste aus Chamerau/Chammünster kamen schwer ins Spiel, erzielten aber nach 13 Minuten den Ausgleich nach einem Absprachefehler in der Abwehr. 10 Minuten später verwandelte Leon Irrgang ebenfalls einen direkten Freistoß zum 2:1 für die Gäste. Obwohl die Gastgeber mehr Spielanteile hatten, konnte sie ihre Chancen in der Offensive nicht konsequent nutzen, kamen aber dennoch vor der Halbzeitpause durch Michael Haberl zum Ausgleichstreffer. Nach dem Seitenwechsel kontrollierte die SG Pemfling-Katzbach ebenfalls das Spielgeschehen, brachten aber den Ball nicht ins Tor. Das Spiel in der zweiten Halbzeit war durch viele Fouls und Verletzungspausen geprägt sowie einer fünf-minütigen Spielunterbrechung wegen einiger Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Fanlagern. Trotz einiger Chancen der Gastgeber und dank einer tollen Rettungstat von Haberl Simon auf der Linie blieb die zweite Halbzeit torlos und das Spitzenspiel endete mit einem 2:2 Unentschieden. Dadurch bleibt die SG Pemfling-Katzbach auf Platz 4 und liegt nun vier Punkte vor dem SV Wilting.