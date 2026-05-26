Spielbericht: SG Langenpreising/Zustorf - TSV Wartenberg II

Die SG Langenpreising/Zustorf hat im Heimspiel gegen den TSV Wartenberg II eine völlig unnötige, am Ende aber absolut verdiente Niederlage hinnehmen müssen. Über die gesamte Spielzeit hinweg fanden die Gastgeber nie richtig in die Partie und mussten sich einem deutlich entschlossener auftretenden Gegner geschlagen geben. Auch in dieser Höhe ging der Sieg für den TSV Wartenberg II vollkommen in Ordnung.

Aus Sicht der SG war es das mit Abstand schlechteste Spiel der gesamten Rückrunde. Nach den zuletzt gezeigten Leistungen kam der Auftritt nahezu unerklärlich daher. Von Beginn an fehlte es an Körpersprache, Einsatzwillen und der nötigen Konzentration. Kein Spieler schien die richtige Einstellung zu diesem wichtigen Spiel gefunden zu haben, wodurch man dem Gegner in nahezu allen Belangen unterlegen war.