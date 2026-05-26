Spielbericht: SG Langenpreising/Zustorf - TSV Wartenberg II

Die SG Langenpreising/Zustorf hat im Heimspiel gegen den TSV Wartenberg II eine völlig unnötige, am Ende aber absolut verdiente Niederlage hinnehmen müssen. Über die gesamte Spielzeit hinweg fanden die Gastgeber nie richtig in die Partie und mussten sich einem deutlich entschlossener auftretenden Gegner geschlagen geben. Auch in dieser Höhe ging der Sieg für den TSV Wartenberg II vollkommen in Ordnung.
Aus Sicht der SG war es das mit Abstand schlechteste Spiel der gesamten Rückrunde. Nach den zuletzt gezeigten Leistungen kam der Auftritt nahezu unerklärlich daher. Von Beginn an fehlte es an Körpersprache, Einsatzwillen und der nötigen Konzentration. Kein Spieler schien die richtige Einstellung zu diesem wichtigen Spiel gefunden zu haben, wodurch man dem Gegner in nahezu allen Belangen unterlegen war.
Der TSV Wartenberg II hingegen zeigte eine engagierte und kämpferisch starke Leistung, nutzte die Schwächen der SG konsequent aus und belohnte sich am Ende mit einem auch in der Höhe verdienten Erfolg. Mit diesem Sieg sicherte sich der TSV zudem den Klassenerhalt.
Die SG Langenpreising/Zustorf wird dieses Spiel nun schnell abhaken müssen, um in den verbleibenden Aufgaben wieder an die Leistungen der bisherigen Rückrunde anzuknüpfen. Glückwunsch an den TSV Wartenberg II zum verdienten Sieg und zum Klassenerhalt.