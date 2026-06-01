Spielbericht: SG Langenpreising/Zustorf - FSV Steinkirchen

Dabei waren die Voraussetzungen alles andere als einfach. Mit Maier, Huber, Brendl und Hobelsberger mussten erneut einige Ausfälle kompensiert werden. Zusätzlich sorgten Flugprobleme dafür, dass auch Weiß und Bergmeier erst verspätet zur Mannschaft stoßen konnten. Dennoch erwischte die SG einen guten Start in die Partie. Die Gäste fanden schnell ihren Rhythmus und gingen folgerichtig mit 1:0 in Führung. Nach einem gelungenen Angriff war es Maximilian Watzlaw, der zur Führung einschob.

Mit einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden verabschiedete sich die SG Langenpreising/Zustorf aus der Saison 2025/26. Nach der äußerst bitteren Niederlage gegen Wartenberg in der Vorwoche zeigte die Mannschaft die erhoffte Reaktion und brachte vor allem die Tugenden Kampf, Einsatz und Einstellung wieder auf den Platz.

Auch in der Folge boten sich der SG mehrere aussichtsreiche Situationen, um hinter die Abwehrkette der Gastgeber zu gelangen. Allerdings wurden diese Möglichkeiten nicht konsequent genug zu Ende gespielt, sodass ein zweiter Treffer zunächst ausblieb. Auf der anderen Seite hatte die SG zudem das nötige Quäntchen Glück, als ein Kopfball nach einer Steinkirchener Ecke lediglich am Pfosten landete.

Nach dem Seitenwechsel verlor die SG jedoch etwas den Zugriff auf die Partie. Die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen wurden wieder zu groß, wodurch Steinkirchen zunehmend mehr Spielanteile erhielt und immer stärker auf den Ausgleich drängte. Dieser fiel schließlich nach einer eigenen Ecke der SG, als die Umschaltbewegung nach hinten nicht funktionierte und die Gastgeber ihre Chance konsequent nutzten.

Mit dem verdienten Ausgleich im Rücken wollte Steinkirchen nun mehr und kam rund zehn Minuten später tatsächlich zum 2:1-Führungstreffer. Als wäre das nicht schon genug gewesen, erhielt der FSV in der 85. Minute auch noch einen Elfmeter. Doch SG-Keeper Dominic Klapfenberger, der über die gesamte Spielzeit eine bärenstarke Leistung zeigte, bewahrte seine Mannschaft mit einer glänzenden Parade vor der Vorentscheidung.

Diese Aktion sollte sich unmittelbar auszahlen. Fast im direkten Gegenzug bot sich der SG noch einmal eine vielversprechende Kontersituation. Chris Reithmeier trieb den Ball über die rechte Außenbahn energisch nach vorne und spielte einen perfekt getimten Pass in den Lauf von Maximilian Watzlaw. Der Torjäger musste nur noch den Fuß hinhalten und stellte mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 2:2.

In den verbleibenden Minuten verteidigten beide Mannschaften konsequent und ließen keine entscheidenden Chancen mehr zu, sodass es beim insgesamt gerechten Remis blieb.

Mit der gezeigten Leistung hat die SG eine starke Reaktion auf die Niederlage gegen Wartenberg gezeigt und sich einen versöhnlichen Saisonabschluss erarbeitet. In der Abschlusstabelle steht ein hervorragender 4. Platz zu Buche – ein Ergebnis, das vor der Saison wohl nur die wenigsten für möglich gehalten hätten.

Besonders hervorzuheben ist zudem die Leistung von Maximilian Watzlaw, der sich mit 18 Saisontoren die Torjägerkrone der A-Klasse 7 sichern konnte und damit bester Torschütze der Liga ist.

Nun verabschiedet sich die SG Langenpreising/Zustorf in die Sommerpause. Lange bleibt dafür allerdings nicht Zeit, denn bereits Mitte Juli startet die Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Bis dahin dürfen sich die SG-Anhänger auf weitere Neuigkeiten freuen: In den kommenden Tagen wird der Verein einige Transfers bekanntgeben. Es bleibt also spannend, was sich rund um die SG in den nächsten Wochen noch tun wird.