Spielbericht: SG Langenpreising/Zustorf : BSG Taufkirchen II von Marco Auggenthaler · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Die SG Langenpreising/Zustorf hat sich in einem umkämpften Spiel gegen die BSG Taufkirchen II einen knappen, aber verdienten Sieg gesichert. Dabei überließ die SG dem Gegner über weite Strecken bewusst den Ballbesitz, doch die Gäste konnten daraus spielerisch nur selten Kapital schlagen und setzten offensiv kaum zwingende Akzente. Die Gastgeber hingegen blieben vor allem nach Balleroberungen und mit langen Bällen hinter die Abwehrkette brandgefährlich. Besonders Christian Huber zeigte eine starke Partie und erarbeitete sich mehrere hochkarätige Chancen. Ein Treffer blieb ihm trotz seines engagierten Auftritts allerdings verwehrt.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich zeitweise ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Mannschaften mit offenem Visier agierten. Das goldene Tor des Tages erzielte schließlich Waste Bergmeier, der die SG damit auf die Siegerstraße brachte. In der Schlussphase warf die BSG im Kampf um wichtige Punkte gegen den Abstieg nochmals alles nach vorne. Die SG verteidigte jedoch konzentriert und ließ nur wenige klare Möglichkeiten zu. Wenn es doch einmal gefährlich wurde, war Dominic Klapfenberger im Tor zur Stelle und entschärfte zwei bis drei gute Chancen der Gäste stark. Und als der Schlussmann einmal bereits geschlagen war, rettete zudem der Pfosten für die Heimelf.