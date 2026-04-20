Spielbericht: SG Langenpreising – FC Eitting II 3:0

Die SG Langenpreising/Zustorf hat die richtige Reaktion auf das vergangene Spiel gezeigt und sich mit einem überzeugenden 3:0-Erfolg gegen den FC Eitting II zurückgemeldet. Von Beginn an war zu erkennen, dass die Mannschaft auf Wiedergutmachung aus war – mit Erfolg.

Bereits in der ersten Halbzeit präsentierte sich Langenpreising/Zustorf in starker Verfassung. Die Hausherren bestimmten das Spielgeschehen, waren zweikampfstark und erspielten sich klare Vorteile und einige gute Tormöglichkeiten. Folgerichtig fiel auch die Führung: Maximilian Watzlaw traf zum verdienten 1:0 und belohnte die dominante Anfangsphase.