Spielbericht: SG Langenpreising – FC Eitting II 3:0

Die SG Langenpreising/Zustorf hat die richtige Reaktion auf das vergangene Spiel gezeigt und sich mit einem überzeugenden 3:0-Erfolg gegen den FC Eitting II zurückgemeldet. Von Beginn an war zu erkennen, dass die Mannschaft auf Wiedergutmachung aus war – mit Erfolg.
Bereits in der ersten Halbzeit präsentierte sich Langenpreising/Zustorf in starker Verfassung. Die Hausherren bestimmten das Spielgeschehen, waren zweikampfstark und erspielten sich klare Vorteile und einige gute Tormöglichkeiten. Folgerichtig fiel auch die Führung: Maximilian Watzlaw traf zum verdienten 1:0 und belohnte die dominante Anfangsphase.
Nach dem Seitenwechsel ließ die SG etwas nach und konnte für weniger Entlastung sorgen. Dennoch überzeugte das Team weiterhin mit großem Einsatz und einer stabilen Defensive. Der FC Eitting II fand über die gesamte Partie hinweg kaum Mittel, gefährlich vor das Tor zu kommen – einzig ein Pfostentreffer sorgte kurzzeitig für etwas Gefahr.
In der Schlussphase machte Langenpreising/Zustorf dann endgültig den Deckel drauf: Nach einem Konter wurde ein fälliger Elfmeter zugesprochen, den Thomas Nadler souverän zum 2:0 verwandelte. Den Schlusspunkt setzte schließlich Lukas Weiß mit dem Treffer zum 3:0-Endstand.
Unterm Strich steht ein nie gefährdeter und verdienter Sieg für die SG Langenpreising/Zustorf, die damit die gewünschte Wiedergutmachung eindrucksvoll unter Beweis stellte.
Tore: 1:0 Watzlaw (15. Min); 2:0 Nadler (85. Min); 3:0 Weiß (87. Min)