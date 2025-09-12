Spielbericht SG Kirchweidach - TSV Palling

Nach der enttäuschenden Vorstellung in Kraiburg war die SG Kirchweidach auf Wiedergutmachung vor heimischer Kulisse aus.

Doch zu Beginn nehmen die Gäste aus Palling das Heft in die Hand und haben bereits in der 2. Minute die erste Großchance. Nach weitem Befreiungsschlag aus der eigenen Hälfte kommt Berger an den Ball und wird von Anderl noch vom direkten Weg zum Tor abgedrängt. Den Abschluss aus spitzerem Winkel pariert TW Breucker mit starkem Stellungspiel. Doch in der Anfangsphase sind die Gäste agiler und führen nach 15 Minuten verdient durch Burunc. Mit klassischem Doppelpass wird die Abwehr der SG überspielt und der Spieler versenkt überlegt ins lange Eck.

Danach versinkt das Spiel bis zur Halbzeit in den Niederungen der Kreisklasse. Gelungene Aktionen oder gar Torchancen sind Mangelware. Doch auch nach der Halbzeit neutralisieren sich die Teams bis zur 72. Minute. Der Ausgleich der SG mit dem ersten gelungenen Spielzug. Nach Ballgewinn im Mittelfeld läuft der Ball über Namberger zu Wolferstetter, der mit perfekten Zuspiel Steiner in Szene setzt und dieser die Situation eiskalt netzt. Als alle Zuschauer sich bereits mit einem Remis zufrieden geben erhält die SG in der 91. Minute noch eine Ecke. Diese getreten durch Krejci auf das lange Fünfereck verwertet Namberger gekonnt trocken aus kurzer Distanz.

Aufreger nach Spielende:

Rote Karte für TW Breucker wegen Beleidigung.