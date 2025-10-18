Spielbericht SG Kirchweidach gegen TUS Traunreut

Welch ein Spektakel! Die Gäste aus Traunreut warten seit dem 3. Spieltag auf einen Dreier und auch in Kirchweidach sind die Gäste zuerst deutlich in der Defensive. Bereits in der 6' Minute geht sie SG durch ein Traumtor in Führung. Nach Chip durch Anderl auf Rudholzner is dieser im Strafraum vorm Abwehrspieler dran, überlupft diesen und schließt mit dem nächsten Kontakt per Dropkick ins lange Kreuzeck ab. In der 12' Minute die nächste Chance der Heimelf durch Deser, dessen Vorstoß am Pfosten endet. Nur 5 Minuten später Elfmeter für die SG. Lang wird im Strafraum vom Gegner gehalten, doch den Elfer setzt Wolferstetter gegens Lattenkreuz. In der 20' Minute dreht sich das Spiel nachdem SR Ehgartner einen Zweikampf zwischen dem Verteidiger der SG Deser und Juganaru kurz vorm Sechzehner zur Verwunderung als Notbremse auslegt. Jetzt übernehmen die Gäste das Spiel und in der 39' Minute köpft Jurecivic eine perfekt getretene Ecke auf den langen Fünfer wuchtig in die Maschen. Gleich nach der Halbzeit gehen die Gäste in Führung. Nach langem Freistoß in den Strafraum und unbeholfener Abwehraktion per Hacke kommt Yanda trocken zum Abschluss und netzt aus kurzer Distanz. Doch die SG bäumt sich wieder auf. Bei einem Freistoß von linksaußen in der 55' Minute rechnen alle mit einer Flanke, doch Becher schießt direkt aufs Tor und von der Latte köpft Anderl den Abpraller über die Linie. In der Folge wird die SG nochmals durch SR Ehgartner dezimiert. Wolferstetter erhält eine 10 Minuten Zeitstrafe für Foul im Mittelfeld. Kurz vor Schluss (88') bekommt die SG erneut einen Elfmeter. Nach Befreiungsschlag durch Anderl schaltet Barth am schnellsten und TW Hanganu fällt den Stürmer im Sechzehner. Den fälligen Strafstoß verwandelt Anderl im Jubel der Fans. Als alle schon den Abpfiff ersehnen kommt Traunreut in der 94' Minute noch zum Ausgleich. Nach Kopfballabwehr fällt der Ball mittig im Strafraum zu Bauer und dieser schließt per Schuss trocken mit dem Schlusspfiff ab.