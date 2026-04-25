Spielbericht SC Oakfield 69 - 20.04.26 von Markus Strecker · Heute, 01:21 Uhr · 0 Leser

++die Adler empfangen die KIZ Kickerz – und liefern die passende Antwort auf die Vorwoche++





Ein kalter, regnerischer Abend, der selbst eingefleischte Fußballromantiker eher unter die Decke als an die Seitenlinie gezogen hätte. Doch während das Wetter alles tat, um die Stimmung zu drücken, brannte beim SC Oakfield 69 vom Anpfiff an das Feuer.



Nach dem bitter schmeckenden Remis der Vorwoche war klar: Heute sollte Wiedergutmachung betrieben werden. Und wie! Hochmotiviert, bissig und mit dem Blick eines Teams, das offene Rechnungen begleichen wollte, stürmten die Adler in diese Partie.





Von Beginn an war Oakfield spielbestimmend. Der Ball lief sauber durch die Reihen, die Wege stimmten, jeder Zweikampf wurde angenommen. Die KIZ Kickerz wirkten früh wie Gäste auf einer Veranstaltung, zu der sie versehentlich eingeladen wurden.



Die Torflut eröffnete Märkl, der gleich doppelt zuschlug und dabei zeigte, dass Effizienz kein Fremdwort sein muss. Zengerling reihte sich ebenfalls in die Torschützenliste ein und belohnte seine starke Leistung mit einem Treffer, der sinnbildlich für Oakfields Spielfreude stand.



Auch Hofmeister ließ sich nicht lumpen und setzte seinen Namen unter das muntere Scheibenschießen. Aschenbach erhöhte mit der Ruhe eines erfahrenen Vollstreckers, ehe Hempel dem Abend endgültig die Schleife verpasste und Treffer Nummer sechs nachlegte, bei dem er mit Freude seinen Namen dem Schiri entgegenrief, der ihn rasch im Spielbericht verewigte.



Doch nicht nur offensiv wusste Oakfield zu gefallen. Defensiv stand man aufmerksam, giftig und konzentriert. Jeder Spieler war vom ersten Moment hellwach – ein Umstand, der in manchen Wochen offenbar keine Selbstverständlichkeit ist. Die KIZ Kickerz kamen zwar zu einem Ehrentreffer, doch mehr als Ergebniskosmetik war das nicht.



Am Ende steht ein hochverdientes 6:1, das mehr war als nur ein Sieg. Es war eine Antwort. Auf die Vorwoche. Auf Zweifel. Und auf alle, die dachten, Oakfield würde nach dem Remis ins Grübeln geraten.



Endstand: 6:1 für den SC Oakfield 69 🦅