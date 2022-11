Spielbericht - SC Neuburgweier

Zu Beginn überließ man den Gastgebern den Ball und lauerte auf Konter. Bereits nach wenigen Minuten wäre diese Taktik beinahe geglückt. Nach Balleroberung wurde A. Sidibe auf die Reise geschickt, welcher den Freilauf auf den Torwart nicht nutzen konnte. Nach der Anfangsphase ging man vorne drauf und die Forchheimer kamen zu keinem Spielfluss. Der Ball war die meiste Zeit in unserem Besitz und man hatte gute Ansätze. Über beide Flügel drang man 3-4-mal in den Strafraum ein. Die Hereingaben oder Abschlüsse wurden schlampig vergeben. Auch die Standards sorgten für Gefahr aber konnten nicht über die Linie gedrückt werden.

Bei herrlichem Fußballwetter trat man die kurze Reise nach Forchheim an. Aufgrund der aktuellen Form ging man als Favorit in die Partie und wollte unbedingt die 3 Punkte einfahren.

In der zweiten Hälfte war es ein ähnliches Spiel. Phasenweise nagelte man die Forchheimer in der eigenen Hälfte fest. Die eigene Defensive wurde aus dem Spiel heraus nicht gefordert. Zwangsläufig kam man auch zu guten Einschussmöglichkeiten. Leider konnte keine davon genutzt werden.

Fazit: Leider findet die Torausbeute erneut den Weg in den Spielbericht. Wer bei aller Überlegenheit so eine Anzahl an „einfachen“ Toren nicht annimmt hat es nicht verdient als Derbysieger vom Platz zu gehen. Die Gastgeber haben Ihren 0:0 Sieg entsprechend bejubelt.