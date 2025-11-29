Spielbericht: Rheinwacht Erfgen – SuS Kalkar – Abstiegskampf

Spielbericht: Rheinwacht Erfgen – SuS Kalkar – Mehr Abstiegskampf geht nicht

Erfgen geht mit acht Punkten in die Partie, Kalkar mit elf. Ein Sieg der Gastgeber – und das idealerweise mit drei Toren Unterschied – würde nicht nur den direkten Konkurrenten überholen, sondern auch den SV Grieth hinter sich lassen. Umgekehrt könnte Kalkar mit einem Auswärtserfolg den Abstand auf sechs bis sieben Punkte vergrößern und Erfgen damit empfindlich unter Druck setzen.

Wenn man vom puren Abstiegskampf spricht, dann trifft dieses Duell den Nagel auf den Kopf: Der Tabellenfünfzehnte Rheinwacht Erfgen empfängt den Tabellenvierzehnten SuS Kalkar – nur drei Punkte trennen beide Teams. Mehr Dramatik kann ein Spiel im Tabellenkeller kaum bieten.

Die Formkurven zeigen jedoch zwei völlig unterschiedliche Gesichter:

Rheinwacht Erfgen reist mit zwei aufeinanderfolgenden Siegen gegen Kellen II und den SV Grieth voller Euphorie und Selbstvertrauen in dieses Schlüsselspiel. SuS Kalkar hingegen hat zuletzt zweimal verloren – gegen Kellen II und Bedburg-Hau – und muss nun dringend eine Trendwende schaffen.

Dazu sitzt auch der SV Grieth den Erfgenern weiter im Nacken. Unter der Woche verpasste SV Grieth gegen die Zweitvertretung von Siegfried Materborn nach einer starken Aufholjagd nur knapp den Sieg. Ein unglücklicher Elfmeter in der 97. Minute kostete zwei wichtige Punkte.

Die Ausgangslage ist klar: Rheinwacht Erfgen muss gewinnen – und gleichzeitig hoffen, dass die Konkurrenz um sie herum Punkte liegen lässt.

Jetzt zeigt sich, wer in diesem nervenaufreibenden Abstiegskampf wirklich Mentalität, Kampf und den unbedingten Willen besitzt, in dieser Liga zu bleiben. Nimmt Erfgen die Euphorie der letzten Spiele mit? Oder steigt der Druck zu stark an?

Eines steht fest: Dieses Spiel verspricht Spannung pur – ein echtes Duell um die sportliche Zukunft.