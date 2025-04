Spielbericht Oberzier II – Dürener SV

HEIMSIEG GEGEN DSV!

Zum Abschluss der englischen Wochen hatte unsere Mannschaft vergangenen Sonntag den DSV zu Gast und wollte nach der Klatsche unter der Woche Wiedergutmachung leisten. Mit Hinblick auf die Belastungssteuerung wechselte das Trainergespann Watzlaw/Groth auf drei Positionen und schickte eine angriffslustige Truppe aufs Feld. Bereits in der 4. Spielminute konnte der Torwart der Gäste einen Geltenpoth Freistoß nur nach vorne parieren, sodass der gedankenschnelle W. Walter keine große Mühe hatte die frühe Führung für uns zu erzielen. Innerhalb der nächsten neun Minuten schlug Oberzier gleich doppelt durch Cremer und Gross zu, sodass die Anzeigetafel nach 13 Spielminuten bereits 3:0 anzeigte. Es war der Traumstart schlechthin für unsere Mannschaft, dennoch verloren wir in der Folge unerklärlicherweise den Faden und die Spielzüge wurden ungenauer und hektischer. Man kann leider nicht davon sprechen, dass wir bereits in der Verwaltungsmodus geschaltet hatten, wir spielten einfach deutlicher ungenauer und unkonzentrierter als zu Beginn. In der 40. Spielminute wollte es unser Titan sogar fast nochmal spannend machen, als seine Slapstickeinlage den Anschlusstreffer aus dem Nichts für die Gäste bescherte. Es ging also mit 3:1 in die Halbzeit.