Spielbericht Nachholspiel gegen Singen

„Es war auch heute wieder eine starke Leistung von uns und ein insgesamt verdienter Sieg gegen einen Gegner, der nicht nur eine gute individuelle Qualität im Kader hat, sondern auch unangenehm für uns zu bespielen war“, sagte ein mehr als zufriedener SVO-Coach Fabian Himmel nach dem fünften Heimsieg seiner Elf.

Der SV Oberachern sorgt in der Rückrunde weiter für Furore. Das 2:0 über den TSV Singen war bereits der fünfte Dreier im sechsten Spiel. Damit schafften die Achertäler mit jetzt schon 41 Zählern den Sprung auf Rang drei und sind ihrem Ziel Klassenerhalt einen weiteren ganz großen Schritt nähergekommen.

Vor 350 Zuschauern im Waldseestadion lagen die Achertäler schon zur Pause verdient mit 1:0 in Führung. Dabei kamen die Gäste vom Hohentwiel zunächst gut in die Partie. Ein 18-m-Schuss von Dominik Emminger verfehlte das Gehäuse von SVO-Schlussmann Mark Redl, der den leicht angeschlagenen Nico Huber als Kapitän vertrat, um gut zwei Meter (2.) und Ege Öztürk konnte nach einer Viertelstunde kein Kapital aus der kurzen Verwirrung der sonst stabilen SVO-Defensive schlagen. Danach erhöhten die Gastgeber ihre Schlagzahl. Einen Schuss von Goalgetter Marin Stefotic konnte TSV-Schlussmann Josip Barjasic noch entschärfen (22.) doch nur zwei Zeigerumdrehungen später hatte er das Nachsehen. Nach einem mustergültig vorgetragenen Angriff traf Stefotic mit seinem 13. Saisontreffer zum umjubelten 1:0. Oberacherns Noah Zwick besaß in Minute 37 eine weitere gute Möglichkeit, verfehlte das Gehäuse aber um zahlreiche Meter.

Nach dem Wechsel hatten die Gastgeber durch Robin Mörmann (54.) und Henri Scherer (55.) zunächst die Chance auf den zweiten Treffer. Auf der anderen Seite verfehlte ein Schuss der nun stärker werdenden Gäste von Emminger das SVO-Gehäuse um einen Meter (65.) und der kurz zuvor eingewechselte Cheick Oumar Coulibaly verfehlte eine Hereingabe von Emminger nur ganz knapp (70.). Dann hatte der ebenfalls eingewechselte Jan Burkart den zweiten SVO-Treffer auf dem Fuß, zielte aber knapp am Singener Gehäuse vorbei (80.). Besser machte er es dann in Minute 88 mit seinem Schuss zum 2:0 Endstand.

Zeit zum Durchschnaufen bleibt nur wenig, denn bereits am Samstag (14.30 Uhr) gastiert der zuletzt schwächelnde Tabellen-13. CfR Pforzheim (26 Punkte) im Waldseestadion.

SV Oberachern: Redl, Sheron, Zwick, Stefotic (88.Vrazalica), Güzelcoban, Mörmann (68. Huber), Weiß, Recht (80. Carnier), Hauser (66.Gjuraj), Bauer (74. Burkart), Scherer

TSV Singen: Barjasic, Compagnucci, Serpa, Emminger, Zimmermann, Niedermann, Karacan, Yilmaz, Zidan, Dumitru (66.Coulibaly), Öztürk (79. Suncak)

Schiedsrichter: Lukas Lindenmeier (Waltersweier)

Zuschauer: 350

Tore: 1:0 Stefotic (24.), 2:0 Burkart (87.)

gelbe Karten: 3/3

Ecken: 1/3