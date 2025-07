Spielbericht: Kreispokal: FC 08 Neureut beim FV Ettlingenweier II

Endlich rollt der Ball wieder! Nach einem turbulenten Sommer, der einige Veränderungen im Verein

mit sich brachte, stand am Sonntag das erste Pflichtspiel der neuen Saison an: Im Pokal ging es für die

Mannschaft des FC Neureut nach Ettlingenweier. Die Partie sollte – mitten in der Saisonvorbereitung

– als erster Härtetest dienen. Nach guten Trainingseinheiten reisten die Jungs mit großer Erwartung

zum Anpfiff.

Die Begegnung begann ohne langes Abtasten – druckvoll und mit viel Elan suchten die Gäste den Weg

nach vorne. Bereits in der zehnten Minute belohnte sich das Team: Dennis Ratzel traf zur frühen 0:1-

Führung. Und schnell wurde klar: Neureut wollte mehr.

Nur wenige Minuten später war es Finn Klenert, der sich stark auf der Außenbahn durchsetzen konnte

und seinen Einsatz mit dem zweiten Treffer für Neureut krönte. Doch im direkten Gegenzug

verkürzten die Gastgeber nach einer Standardsituation auf 1:2. Mit diesem Zwischenstand ging es in

die Pause.

Zu Beginn der zweiten Hälfte verflachte das Spiel etwas. Beide Hintermannschaften ließen zwar

Chancen zu, doch keine führte zum Torerfolg. Im Kasten der Neureuter war es Roman Sölter, der mit

starken Paraden einige brenzlige Situationen entschärfte. Bis zur 63. Minute blieb es vergleichsweiße

ruhig – dann war es Nicolas Willimsky, der an seine starke Form der Vorsaison anknüpfte und den Ball

zum 1:3-Endstand im Netz versenkte.

Ein starker Auftritt zum Auftakt in eine neue Ära des FC Neureut. Auf dieser Leistung lässt sich

definitiv aufbauen – und die Lust auf mehr ist spürbar. Jetzt heißt es: weiter vorbereiten, schwitzen,

laufen, kämpfen – und gemeinsam wachsen!

Am kommenden Sonntag steht die nächste Pokalrunde an. Nach dem, was die Jungs heute gezeigt

haben, kann jeder Gegner kommen!

Aufstellung: Sölter – Heinzelmann (71. Heinzelmann), Gabriel (66. Bertsch), Reiser, T. Schmidt–

Klenert (81. Rebel), Linster, Luzha, M. Willimsky (71. Bär), Ratzel – Willimsky (81. Schmidt)

Bank: Ahlers, Bär, Bertsch, Bleich, Decker, Hofheinz, Rebel, L. Schmidt