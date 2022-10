Spielbericht Kreisklasse A2 Karlsruhe 11.Spieltag

Mannschaftsaufstellung:

Daniel Reichenbacher, Timo Filter (64. Tobias Neff), Maurice Kleine-Beek, Mirko Ernst (62. Keenan Endres), Mexhid Kurtolli (62. Abraham Gassama), Adrijan Lazar, Luis Müller, Daniel Elia Zemmler, Jan Kaven, Abdoul-Raouf Tchagba, Fabio Recupero (56. Marcel Kleine-Beek), Tim Niederle (ETW)

Am Sonntag, den 23.10.22, war das klare Ziel die sieglose Serie der letzten Spiele zu beenden. Und so erspielte sich die Startelf von Berghausen direkt bei Anpfiff, über eine wunderschöne Kombination durch die Mitte und einen Stichball von Mirko Ernst, in den ersten 30 Sekunden den Führungstreffer durch Luis Müller. Doch selbst nach Anstoß des Gegners und seines damit ersten Ballkontakts behält der Gast die Zügel klar in der Hand. So nutzt Daniel Elia Zemmler, bereits in der 7. Minute, durch Direktabnahme eines zurückgelegten Kopfballs von Mexhid Kurtolli, die Chance die Führung des FC Berghausen auf ein 2:0 auszubauen. Wie in so vielen Spielen zuvor wirkt die Gastmannschaft nun aber zu übermotiviert und Ruhelos. Durch diese Nervosität folgt bereits in der 18. Minute das Gegentor. Dieser frühe Treffer bringt die Mannschaft jedoch zurück auf den Platz. Nach zwei gelben Karten des Gegners scheint die Mannschaft von Gregor Hellmann zurück ins Spiel gefunden zu haben. In Folge eines Freistoßes von Daniel Elia Zemmler erzielt Mirko Ernst den nächsten Treffer per Kopf. Jetzt hat die Gastmannschaft Blut geleckt. Nach einem eleganten Solo an vier Abwehrspielern vorbei und des mühelosen Ausspielen des gegnerischen Torwarts, erzielt Daniel Elia Zemmler bereits seinen zweiten Treffer an diesem Spieltag und erhöht somit auf ein 4:1. Kurz vor der Halbzeit erfolgt dann, wieder durch schöne Kombination und viel Gefühl am Ball, das 5:1 durch Adrijan Lazar.

Nach dem Pfiff zur Halbzeit lässt sich sagen, dass Berghausen, trotz weniger Minuten an fehlender Konzentration, klar überlegen ist und nur aufgrund von überragender Fähigkeiten des Törhüters des SG Stupferich 2, nicht noch weiter in Führung liegt.

So wie die erste Halbzeit beendet wurde, wird die zweite nun fortgeführt. Bereits 10 Minuten nach Anstoß der Heimmannschaft verwandelt Fabio Recupero einen schön platzierten Ball von außerhalb des Strafraums. Aufgrund von klarer Überqualifikation wird der Schütze direkt nach seinem Treffer gegen Marcel Kleine-Beek ausgewechselt. Nach ruhigem, aber im Vergleich zur ersten Halbzeit, ausgeglichenerem Spiel und vielen grenzwertigen Zweikampfaktionen des Gegners folgen nun die nächsten Wechsel. Frischen Wind ins Spiel bringen nun Keenan Endres für Mirko Ernst und Abraham Gassama für Mexhid Kurtolli in der 62. Minute. Auch durch die eben genannte fragliche Zweikampfführung des Gegners, folgt keine 7 Minuten später ein verletzungsbedingter Wechsel von Tobias Neff für Timo Filter beim FC Berghausen. In der 71. Minute holt sich Daniel Elia Zemmler, nach einem Steckpass von Adrijan Lazar, sein verdientes Drittes Tor ab. Den Rest des Spiels beherrscht der Gast bis zum Schluss und spielt ihn sauber und ruhig aus.

So lässt sich also sagen, dass das Ziel, die sieglose Serie zu beenden, mehr als klar erfüllt wurde. Durch enormen Kampfgeist und klares Durchsetzungsvermögen fährt sich der FC Vikt. Berghausen seinen nächsten, sehr verdienten Sieg ein. Es scheint dieser habe seinen ursprüngliche Siegeshunger wieder gefunden und bereitet sich nun also auf das kommende Heimspiel gegen den TSV 05 Reichenbach 2 vor. Nicht nur auf sondern auch neben dem Platz ging es heiß her, wofür wir uns bei den Zahlreichen Zuschauern und Unterschützern des FC Berghausen bedanken wollen.