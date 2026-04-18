Spielbericht KK3 SG Kirchweidach/Halsbach gegen TSV Heiligkreuz

Bei besten Kaiserwetter wollen die Mannen von Trainer Langosch die Relegation weiter im Auge behalten, doch in der ersten Hälfte plätschert das Spiel lange dahin. Die Anfangsphase lebt von vielen aussichtsreichen Überzahlmöglichkeiten, welche aber teilweise kläglich zu Ende gespielt werden. Einzig zwei Möglichkeiten für die SG durch Lang Tobias in der 25' und ein abgefälschter Schuss durch Krejci knapp am Pfosten vorbei in der 32' sind nennenswert. Bester Mann auf dem Feld bis dahin und souverän bis zum Schluss ist Schiedsrichter Hechenberger aus Peterskirchen. Nach der Pause 51' drehen zuerst die Gäste etwas auf, doch Sinzinger Josef zielt knapp am Tor vorbei. In der 62' erstmals Aufregung. Top-Chance für die SG. Lebesmühlbacher flankt in der Drehung an der Grundlinie und TW Stockhammer pariert vor die Füße von Lang, der aus 5 Metern den Ball nicht unterbringt. TW Stockhammer klärt auf der Linie. Doch nun drückt die SG und in der 65' fällt das 1:0 . Lebesmühlbacher läuft gegen drei Abwehrspieler bis zur Grundlinie und flankt, der eingewechselte Breucker verlängert per Kopf und Barth vollstreckt. Doch die Gäste stecken noch nicht auf. In der 75' große Chance zum Ausgleich foch Sinzinger Josef setzt einen Schuss vom Strafraumrand an den Querbalken. In der 86' liegt der Ausgleich in der Luft. Nach Familienkombi von Sinzinger Jonas auf Josef zieht der Richtung Winkel ab, aber TW Breucker klärt mit Glanzparade. Nur eine Minute später die Entscheidung, nachdem TW Breucker auf Bruder Michael weit abschlägt, dieser sich im 1 gegen 1 durchsetzt und überlegt an den herauslaufenden TW Stockhammer vorbei einschiebt.

Damit ist die SG weiterhin voll im Konzert um den Relegationplatz und schickt "Santa Cruz" endgültig ins Mittelfeld der Tabelle.