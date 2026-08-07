Spielbericht: FSV Waltershausen – VfB Oberweimar 2:1 von Christoph Hill · Gestern, 23:59 Uhr · 0 Leser

Der FSV Waltershausen hat den kurzfristig angesetzten Test gegen den VfB Oberweimar mit 2:1 für sich entschieden. Damit bleibt der FSV auch im vierten Testspiel der Vorbereitung ungeschlagen und konnte nach dem 4:3-Erfolg gegen Marbach den nächsten Sieg einfahren.

Die Partie entwickelte sich zu einem ausgeglichenen und intensiven Test. Waltershausen versuchte erneut, über kontrollierten Ballbesitz und ein 4-3-3 ins Spiel zu kommen. Mit 50,3 Prozent Ballbesitz und 260 gespielten Pässen hatte der FSV leichte Vorteile in der Spielkontrolle. Allerdings zeigte sich auch, dass gegen einen gut organisierten Gegner der Weg ins letzte Drittel nicht immer einfach war. Viele Aktionen spielten sich im Mittelfeld ab, während der FSV nur selten mit der nötigen Konsequenz hinter die gegnerische Abwehr kam.