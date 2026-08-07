Spielbericht: FSV Waltershausen – VfB Oberweimar 2:1

Der FSV Waltershausen hat den kurzfristig angesetzten Test gegen den VfB Oberweimar mit 2:1 für sich entschieden. Damit bleibt der FSV auch im vierten Testspiel der Vorbereitung ungeschlagen und konnte nach dem 4:3-Erfolg gegen Marbach den nächsten Sieg einfahren.
Die Partie entwickelte sich zu einem ausgeglichenen und intensiven Test. Waltershausen versuchte erneut, über kontrollierten Ballbesitz und ein 4-3-3 ins Spiel zu kommen. Mit 50,3 Prozent Ballbesitz und 260 gespielten Pässen hatte der FSV leichte Vorteile in der Spielkontrolle.
Allerdings zeigte sich auch, dass gegen einen gut organisierten Gegner der Weg ins letzte Drittel nicht immer einfach war. Viele Aktionen spielten sich im Mittelfeld ab, während der FSV nur selten mit der nötigen Konsequenz hinter die gegnerische Abwehr kam.
Trotzdem bewies Waltershausen die nötige Effizienz und konnte die Partie am Ende mit 2:1 für sich entscheiden. Damit belohnte sich die Mannschaft erneut für ihren Einsatz und setzt die positive Entwicklung der vergangenen Testspiele fort.
Fazit:
Der nächste Sieg in der Vorbereitung ist eingefahren. Besonders erfreulich ist, dass die Mannschaft auch in einer ausgeglichenen Partie die nötige Ruhe und Konsequenz besitzt, um ein Spiel auf ihre Seite zu ziehen.
Gleichzeitig bleibt noch Arbeit: Der FSV muss seine Ballbesitzphasen noch konsequenter in gefährliche Aktionen und Torchancen umwandeln. Genau dafür bietet das intensive Abschlusswochenende der Vorbereitung die nächsten Möglichkeiten.
Nach dem 4:3 gegen Marbach und nun dem 2:1 gegen Oberweimar wartet bereits am Samstag die nächste Aufgabe: In Leina trifft Waltershausen auf die SpG SG Grün-Weiß Catterfeld.