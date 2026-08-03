Spielbericht: FSV Waltershausen – Sport-Freunde Marbach 4:3 (1:0) von Christoph Hill · Heute, 08:22 Uhr · 0 Leser

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Der FSV Waltershausen hat den ersten Sieg der Sommervorbereitung eingefahren und sich mit 4:3 gegen die Sport-Freunde Marbach durchgesetzt. Gegen den Zehntplatzierten der vergangenen Saison zeigte der FSV, der seine Spielzeit auf Rang 11 beendete, über weite Strecken eine überzeugende Leistung. Gleichzeitig war es der erste Sieg seit dem 15. März 2026 und der erste Heimerfolg seit dem 8. November 2025. Von Beginn an übernahm Waltershausen die Kontrolle über das Spielgeschehen. Mit viel Ballbesitz, hoher Laufbereitschaft und guten Kombinationen bestimmte die Mannschaft das Tempo und ließ den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen. Der verdiente Lohn folgte in der 32. Minute: Nach einer präzisen Ecke von Justin Ott setzte sich Leandro Klein im Strafraum durch und köpfte zur 1:0-Führung ein. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine unterhaltsame Begegnung. Zunächst gelang den Gästen durch Till Schneider in der 54. Minute der Ausgleich. Waltershausen ließ sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen und antwortete zwölf Minuten später. Nach einer starken Vorarbeit von Luca Schwabe brachte Felix Döll den FSV in der 66. Minute erneut in Führung. Die Freude währte allerdings nur kurz, denn erneut war es Till Schneider, der in der 68. Minute zum 2:2 traf. Doch die Grün-Weißen bewiesen Moral und schlugen praktisch im direkten Gegenzug zurück. Nur eine Minute später stellte Marius Bertroff nach Vorlage von Julian König den alten Abstand wieder her und erzielte das 3:2.