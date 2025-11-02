Spielbericht – FSV Hellas Schierstein II

Die FSV Hellas Schierstein II war am heutigen Spieltag zu Gast beim SV Wiesbaden. Beide Mannschaften starteten engagiert in die Partie und lieferten sich über weite Strecken ein umkämpftes Spiel. Hellas erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten, konnte jedoch nicht in allen Situationen die nötige Konsequenz zeigen.

Im Verlauf der Partie kam es zu einigen strittigen Spielszenen, die für Diskussionen auf und neben dem Platz sorgten. In diesem Zusammenhang erhielt der Trainer von Hellas eine Gelb-Rote Karte, nachdem er einem außerhalb des Spielfeldes am Boden liegenden Spieler eine Wasserflasche zugeworfen hatte, um diesem zu helfen. Die daraus entstandenen Diskussionen beeinflussten den weiteren Verlauf des Spiels sichtbar.