Spielbericht – FSV Hellas Schierstein II

Die FSV Hellas Schierstein II war am heutigen Spieltag zu Gast beim SV Wiesbaden. Beide Mannschaften starteten engagiert in die Partie und lieferten sich über weite Strecken ein umkämpftes Spiel. Hellas erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten, konnte jedoch nicht in allen Situationen die nötige Konsequenz zeigen.
Im Verlauf der Partie kam es zu einigen strittigen Spielszenen, die für Diskussionen auf und neben dem Platz sorgten. In diesem Zusammenhang erhielt der Trainer von Hellas eine Gelb-Rote Karte, nachdem er einem außerhalb des Spielfeldes am Boden liegenden Spieler eine Wasserflasche zugeworfen hatte, um diesem zu helfen. Die daraus entstandenen Diskussionen beeinflussten den weiteren Verlauf des Spiels sichtbar.
Zudem wurde Zuschauern das Filmen der Partie untersagt. Die sportliche Leitung von Hellas sieht den Umgang mit dieser Situation kritisch und wird die entsprechenden Vorgänge für eine interne Bewertung aufbereiten. Aufgrund der Gesamtumstände werden wir eine offizielle Beschwerde beim zuständigen Verband prüfen und einreichen, um die Vorkommnisse prüfen zu lassen.
Trotz der Umstände zeigte die Mannschaft Einsatzbereitschaft und kämpfte bis zum Schluss. Am Ende stand ein aus Sicht von Hellas unglücklicher Spielausgang, da zahlreiche Entscheidungen auf dem Platz aus Sicht der Gäste nicht eindeutig nachvollziehbar waren.
Die FSV Hellas Schierstein II bedankt sich dennoch beim Gastgeber SV Wiesbaden für die Austragung des Spiels und richtet den Blick nun nach vorne. Der Fokus liegt auf der Vorbereitung der kommenden Begegnungen.
