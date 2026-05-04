Spielbericht: FC Langengeisling II : SG Langenpreising/Zustorf

Die SG Langenpreising/Zustorf musste sich beim FC Langengeisling II am Ende mit 0:3 geschlagen geben – eine Niederlage, die zwar verdient war, aber durchaus hätte vermieden werden können.

Die Ausgangslage war für die SG alles andere als optimal. Gleich mehrere Leistungsträger fehlten: Steiger, Huber und Kaiser krankheitsbedingt, Watzlaw aus beruflichen Gründen. Zudem gingen Maier und Weiß angeschlagen in die Partie und waren entsprechend gehandicapt. Dennoch darf das nicht als Ausrede gelten, vielmehr musste die Mannschaft mit den gegebenen Umständen umgehen.

Der Start ins Spiel war für den Spielverlauf auch alles andere als förderlich, zeigte sich die SG defensiv doch beim 1:0 nach 5 Minuten unsortiert. Nach einem Stellungsfehler bekam die SG den Ball im Strafraum nicht entscheidend geklärt, so dass Langengeisling II ihn mit etwas Dusel im Liegen über die Linie befördern konnte. In der Folge kam die SG zu zwei, drei guten Torannäherungen. Die beste Möglichkeit hatte Fellermaier kurz vor der Pause, der nach einer Ecke aus dem Gewühl heraus nur knapp am Tor vorbeischoss.