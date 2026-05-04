Spielbericht: FC Langengeisling II : SG Langenpreising/Zustorf

Die SG Langenpreising/Zustorf musste sich beim FC Langengeisling II am Ende mit 0:3 geschlagen geben – eine Niederlage, die zwar verdient war, aber durchaus hätte vermieden werden können.
Die Ausgangslage war für die SG alles andere als optimal. Gleich mehrere Leistungsträger fehlten: Steiger, Huber und Kaiser krankheitsbedingt, Watzlaw aus beruflichen Gründen. Zudem gingen Maier und Weiß angeschlagen in die Partie und waren entsprechend gehandicapt. Dennoch darf das nicht als Ausrede gelten, vielmehr musste die Mannschaft mit den gegebenen Umständen umgehen.
Der Start ins Spiel war für den Spielverlauf auch alles andere als förderlich, zeigte sich die SG defensiv doch beim 1:0 nach 5 Minuten unsortiert. Nach einem Stellungsfehler bekam die SG den Ball im Strafraum nicht entscheidend geklärt, so dass Langengeisling II ihn mit etwas Dusel im Liegen über die Linie befördern konnte. In der Folge kam die SG zu zwei, drei guten Torannäherungen. Die beste Möglichkeit hatte Fellermaier kurz vor der Pause, der nach einer Ecke aus dem Gewühl heraus nur knapp am Tor vorbeischoss.
Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie dann zunehmend zugunsten der Gastgeber. Die SG fand kaum noch Entlastung und war überwiegend mit Defensivarbeit beschäftigt. Das 2:0 fiel nach einer Freistoßflanke, bei der sowohl Verteidigung als auch Torwart nicht gut aussahen – erneut ein Gegentor, das vermeidbar gewesen wäre. Beim 3:0 schließlich wurde die letzte Kette mit einem langen Ball überspielt, der Angreifer lief alleine auf den Keeper zu und schob souverän ein.
In der Schlussphase hatte Langengeisling II noch zwei, drei weitere Möglichkeiten, das Ergebnis weiter auszubauen, ließ diese jedoch ungenutzt.
Unterm Strich war es ein erwartbar schweres Spiel für die SG, die personell stark geschwächt antrat. Mit voller Mannschaftsstärke wäre möglicherweise ein anderes Ergebnis drin gewesen – beweisen lässt sich das im Nachhinein jedoch freilich nicht.