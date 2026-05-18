Spielbericht: FC Herzogstadt II vs. SG Langenpreising/Zustorf von Marco Auggenthaler · Heute, 06:45 Uhr · 0 Leser

Die SG zeigte auswärts bei der Herzogstadt-Elf eine abgeklärte und kämpferisch starke Leistung und gewann am Ende deutlich mit 4:0. Die Hausherren übernahmen von Beginn an die Initiative und setzten die SG in den ersten zehn Minuten ordentlich unter Druck. Mit zunehmender Spielzeit gelang es jedoch, durch mehr Ballbesitz Ruhe ins eigene Spiel zu bringen. Zwei gute Abschlussmöglichkeiten der Gastgeber wurden dabei konsequent verteidigt.

In der Folge schlug die SG eiskalt zu: Nach einem Freistoß aus rund 40 Metern von Tom Nadler kam zunächst Chris Reithmeier zum Kopfball, den der Torhüter der Hausherren mit einer Glanzparade aber noch entschärfen konnte. Gegen den Nachschuss von Chris Huber unter die Latte war er jedoch machtlos – das 1:0 für die SG. Bis zur Pause hatten die Gastgeber weiterhin mehr Ballbesitz, doch die klareren Chancen gehörten der SG. Nach starker Vorarbeit von Sebastian Kaiser hatte Maximilian Watzlaw das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte jedoch ebenfalls am stark reagierenden Keeper.