Spielbericht: FC Herzogstadt II vs. SG Langenpreising/Zustorf

Die SG zeigte auswärts bei der Herzogstadt-Elf eine abgeklärte und kämpferisch starke Leistung und gewann am Ende deutlich mit 4:0.
Die Hausherren übernahmen von Beginn an die Initiative und setzten die SG in den ersten zehn Minuten ordentlich unter Druck. Mit zunehmender Spielzeit gelang es jedoch, durch mehr Ballbesitz Ruhe ins eigene Spiel zu bringen. Zwei gute Abschlussmöglichkeiten der Gastgeber wurden dabei konsequent verteidigt.
In der Folge schlug die SG eiskalt zu: Nach einem Freistoß aus rund 40 Metern von Tom Nadler kam zunächst Chris Reithmeier zum Kopfball, den der Torhüter der Hausherren mit einer Glanzparade aber noch entschärfen konnte. Gegen den Nachschuss von Chris Huber unter die Latte war er jedoch machtlos – das 1:0 für die SG.
Bis zur Pause hatten die Gastgeber weiterhin mehr Ballbesitz, doch die klareren Chancen gehörten der SG. Nach starker Vorarbeit von Sebastian Kaiser hatte Maximilian Watzlaw das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte jedoch ebenfalls am stark reagierenden Keeper.
Nach dem Seitenwechsel drückten die Hausherren mit aller Macht auf den Ausgleich. Die größte Möglichkeit hatte allerdings erneut die SG nach einem schnellen Konter über Maximilian Watzlaw.
In der Schlussphase wurde es dann noch einmal turbulent. Zunächst bewahrte SG-Torhüter Domi Klampfe seine Mannschaft mit einer starken Parade vor dem möglichen Ausgleich. Nur zwei Minuten später fiel die Vorentscheidung: Maximilian Watzlaw, über die gesamte Partie hinweg kaum zu stoppen und bester Mann auf dem Platz, erhöhte auf 2:0.
Kurz darauf wieder ein schneller Gegenstoß der SG: Maximilian Watzlaw konnte nur noch per Foul gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Tom Nadler souverän zum 3:0.
Den Schlusspunkt setzte Neuzugang Luca Mihaljevic, der nach einem starken 30-Meter-Lauf cool blieb und den Ball zum 4:0 ins lange Eck setzte.
Die SG blieb trotz des hohen Drucks über die gesamten 90 Minuten ruhig, verteidigte leidenschaftlich und nutzte ihre Chancen konsequent aus. Ein am Ende vielleicht zu hoher, aber absolut verdienter Auswärtssieg.