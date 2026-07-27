Spielbericht: FC 02 Barchfeld – FSV Waltershausen 3:0 (2:0) von Christoph Hill · Heute, 06:15 Uhr · 0 Leser

Der FSV Waltershausen musste sich im zweiten Testspiel der Sommervorbereitung dem klassenhöheren FC 02 Barchfeld mit 0:3 geschlagen geben. Gegen den Landesklassisten zeigte die Mannschaft phasenweise gute spielerische Ansätze, wurde jedoch für individuelle Fehler und mangelnde Konsequenz in den entscheidenden Momenten bestraft. Waltershausen begann engagiert und versuchte, das Spiel aus einer kompakten Grundordnung heraus aufzubauen. Immer wieder gelang es, den Ball kontrolliert durch die eigenen Reihen laufen zu lassen. Gegen einen gut organisierten Gegner fehlte jedoch im letzten Drittel die nötige Durchschlagskraft, um sich klare Torchancen zu erarbeiten.

Barchfeld präsentierte sich dagegen effizient und nutzte seine Möglichkeiten konsequent. Zwei Treffer vor der Pause sorgten für einen 2:0-Halbzeitstand aus Sicht der Gastgeber. Auch nach dem Seitenwechsel gab sich der FSV nicht auf und versuchte, wieder ins Spiel zu finden. Trotz einer engagierten Leistung gelang es jedoch nicht, den Rückstand zu verkürzen. Stattdessen setzte Barchfeld mit dem dritten Treffer den Schlusspunkt einer insgesamt verdienten Partie.