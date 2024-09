Spielbericht: DJK Tinnen gegen SV Dalum II

Am Sonntag trat die zweite Mannschaft des SV Dalum, ungewohnt an einem Sonntag, bei der DJK Tinnen an. Für die Dalumer sind Sonntagsspiele eine Seltenheit und fühlen sich entsprechend fremd an. Trotz der guten Ausgangslage, vier Siege in Folge, war das Ziel klar: Die Serie sollte fortgesetzt werden. Doch es kam anders als erwartet.