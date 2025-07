Spielbericht DJK Rattenberg-SV Arnbruck

Tore: Timo Engl 1:0 (5.), 2:0 (8.), Tobias Spannfellner 3:0 (9.) Stefan Eckl 4:0 (26.), 5:0 (51.), 6:0 (59.), 7:0 (80.)

Die DJK ließ dem Kreisklassenabsteiger zum Saisonauftakt nicht den Hauch einer Chance und holte einen auch in dieser Höhe völlig verdienten Heimdreier. Bereits nach zehn Minuten legten die schnellen Hausherren drei Tore vor und überrumpelten die Gäste aus dem Zellertal förmlich. Zweimal Timo Engl und Routinier Tobias Spannfellner trugen sich früh in die Torschützenliste ein. In der 25.Spielminute hatte der SV Arnbruck nach einem zu kurzen Rückpass die Chance auf den Anschlusstreffer, aber Rattenbergs Keeper Tobi Vogl war zur Stelle. Im Gegenzug bediente Grün-Weiß-Kapitän Maxi Probst DJK-Sturmführer Stefan Eckl, der zum 4:0 Pausenstand vollstreckte. Mit schnellen Balleroberungen und herrlichem Passspiel war die Wagner-Elf auch im zweiten Spielabschnitt ein ums andere Mal brandgefährlich und über weite Strecken spielbestimmend. Als Lukas Windisch zum wiederholten Mal einen seiner berüchtigten Sprints ansetzte und Stefan Eckl mustergültig bediente, ließ der sich nicht lange bitten und stellte mit seinem zweiten Treffer in der 51. Minute auf 5:0. Mit zwei weiteren Buden und damit einem lupenreinen Hattrick eroberte Rattenbergs Topstürmer nicht nur den ersten Platz in der Torjägerliste, sondern bescherte Rattenberg nach dem ersten Spieltag auch die Tabellenführung.