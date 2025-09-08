Spielbericht: Dingelstedt - Harzgerode

Im Pokalspiel gegen den SV Concordia Harzgerode konnte sich der SV Fortuna Dingelstedt mit einem 4:1-Sieg durchsetzen und damit den Einzug in die nächste Runde feiern.

Dingelstedt wirkte dabei phasenweise nervös und leistete sich einige Fehlpässe.

Die Partie war über weite Strecken umkämpft, beide Teams erspielten sich bereits in der ersten Halbzeit gute Möglichkeiten.

Harzgerode kam ebenfalls zu mehreren gefährlichen Torchancen, doch Fortuna-Keeper Andy Sachs war bestens aufgelegt:

Schon beim Stand von 0:0 parierte er mehrfach stark und verhinderte so einen frühen Rückstand.

Auch in der zweiten Halbzeit hielt er die Fortuna mit wichtigen Paraden im Spiel, bevor sein Team auf 2:0 stellen konnte.

Kurz vor der Pause belohnte sich die Fortuna:

Nach einer schönen Vorlage brachte Fabian Kühner sein Team mit einem sehenswerten Treffer in Führung – 1:0, zugleich der Halbzeitstand.

In der zweiten Hälfte blieb es spannend.

Erst in der 77. Minute konnte Thomas Knappe auf 2:0 erhöhen.

Doch Harzgerode gab sich nicht geschlagen und verkürzte wenig später auf 2:1.

Die Fortuna ließ sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen:

Erneut war es Thomas Knappe, der mit seinem zweiten Treffer für das 3:1 sorgte.

Den Schlusspunkt setzte Jonas Pohl in der Nachspielzeit mit einem direkt verwandelten Freistoß zum 4:1-Endstand.

Schiedsrichter Michael Eitz leitete die Begegnung souverän.

Trotz einiger Unsicherheiten im Aufbauspiel setzte sich Dingelstedt am Ende verdient durch und steht nun in der nächsten Pokalrunde.