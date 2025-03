Spielbericht BOL A-Jugend : Spannende Aufholjagd sichert Heimsieg

JFG3Schlössereck – SG Regental 3:2 (0:1)

Bei herrlichstem Fussballwetter lud die A-Jugend der JFG seine Fans und Anhänger und die SG Regental nach Leonberg in die Kreuzfeldarena ein.

Zum Auftakt der Rückrunde lieferten sich die beiden Teams ein packendes Duell, in dem die Heimmannschaft nach einem 0:2-Rückstand eine beeindruckende Moral bewies und das Spiel drehte. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen in der 18 Spielminute in der ersten Halbzeit mit 0:1 in Führung. Trotz eines engagierten Auftretens der Hausherren fehlte zunächst die Durchschlagskraft, um den gut organisierten Defensivverbund der Gäste zu knacken. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhten die Gäste auf 0:2 und schienen auf der Siegerstraße zu sein. Doch dieser Treffer schien wie ein Weckruf für die Heimmannschaft zu wirken. Mit viel Einsatz und Kampfgeist gelang zunächst der Anschlusstreffer, ehe die Partie nach und nach kippte. Die Gastgeber drängten weiter nach vorne und wurden belohnt: Zunächst fiel der umjubelte Ausgleich durch einen Elfmeter, ehe sie kurz vor Schluss den entscheidenden Treffer zum 3:2-Sieg erzielten. Die Partie war intensiv geführt, was sich auch in den Karten widerspiegelte. Während die Schlösser dreimal verwarnt wurde, sah ein Regentaler Gelb. Der Unparteiische Werner Zaspel leitete die Begegnung souverän ohne Beanstandung. Mit diesem hart erkämpften Sieg sicherte sich die Heimmannschaft nicht nur drei wichtige Punkte, sondern auch einen psychologisch wertvollen Erfolg. Die Moral und der Wille, nach dem Rückstand nicht aufzugeben, könnten für den weiteren Saisonverlauf von großer Bedeutung sein.