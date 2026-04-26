Spielbericht – Bittere Niederlage für Hellas II von Danijel Zeller · Heute, 19:42 Uhr · 0 Leser

Hellas Schierstein II musste am 25. Spieltag der Kreisliga D Wiesbaden eine bittere 3:6-Niederlage gegen SC TB Rambach hinnehmen. Trotz zwischenzeitlicher Hoffnung gelang es der Mannschaft nicht, das Spiel zu drehen. Die Partie begann zunächst ausgeglichen, doch Rambach zeigte sich vor dem Tor effizienter. Hellas II hielt zwar phasenweise gut dagegen, konnte die Defensive des Gegners jedoch nicht konstant unter Druck setzen. Auch im weiteren Verlauf fehlte es an Stabilität, sodass die Gäste ihre Chancen konsequent nutzten.

Die aktuelle Situation bleibt angespannt: Die letzten Spiele verliefen allesamt erfolglos, und die Mannschaft steckt spürbar in einer schwierigen Phase. Trainer Daniel Zeller fand nach dem Spiel deutliche Worte:

„Der Wurm ist aktuell drin. Wir arbeiten unter Hochdruck daran, aus diesem schwarzen Loch wieder herauszukommen, um dorthin zu gelangen, wo wir hingehören.“